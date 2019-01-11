Политика

В МИД прокомментировали ситуацию вокруг мирного договора с Японией
РИА Новости
13:00

Для переговоров нужна рабочая атмосфера Захарова напомнила, в праздничные дни в МИД России были вынуждены пригласить посла Японии на фоне большого количества заявлении от японской стороны по мирному договору.
РИА Новости13:00
Мария Захарова
14 января в Москве состоится первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами. Делегации сторон будут возглавлять главы внешнеполитических ведомств — министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии господин Коно.
— Мария Захарова, российский дипломатНовостной фронт 04:20
с чего всё началось
«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет нашей страны над Южными Курильскими островами», — говорится в сообщении
.
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