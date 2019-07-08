Политика

МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущегоRT на русском 05:10

Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
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МИД России «категорически» осуждает прозвучавший в адрес президента России мат в эфире грузинского канала «Рустави 2», говорится в сообщении
 ведомства.
РБК05:08

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МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего

RT на русском05:10

В МИД осудили выходку на грузинском ТВ

Российская газета05:23

В МИД отреагировали на оскорбление Путина в эфире «Рустави 2»

Газета.Ru05:15

МИД счел «беспрецедентной по низости выходкой» мат грузинского ведущего в адрес Путина

Коммерсантъ05:24

МИД России ответил на мат в эфире грузинского телеканала «Рустави 2»

РБК05:08

МИД РФ назвал мат грузинского телеведущего в адрес Путина «беспрецедентной по своей низости выходкой»

Интерфакс05:07

МИД России осудил беспрецедентную выходку грузинского журналиста

РИА Новости04:52
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Политика

Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.
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Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже

Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
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Политика

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
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Политика

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Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
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Авто

АКП для УАЗ «Патриот» обошлась в 100 миллионов рублей

Обновлено в 05:17
Авто

Появились первые фотографии обновленного Lada Largus

Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»

Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика

Иран обвинил Великобританию в пиратстве

Власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, 4 июля задержали танкер под флагом Панамы.
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Сегодня, 6 июля, под залпы почетного караула были похоронены 14 подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
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Энергетика

Названы цены на бензин после налогового манёвра

Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено вчера в 19:07
Общество

Град и грозы ожидаются в Крыму в ближайшее время

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.
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Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
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Общество

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Обновлено в 04:09
Наука

«Для нас крайне важна заинтересованность ребенка»

Конкурсные задания формируются в общении с экспертами, у которых мы интересуемся, какие задачи можно доверить детям.
Обновлено в 03:57
Кино

Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне

Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Шоу-бизнес

Илона Броневицкая называла Эдиту Пьеху суррогатной матерью

Обновлено в 03:31
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Россияне назвали регистрацию брака обязательной

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Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о начале погрузки С-400 для отправки в Турцию

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Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

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В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

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В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

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Авто

Renault готовит новое поколение главной альтернативы Lada Largus

Издание motor1.com опубликовало первые фото тестовых прототипов нового поколения Renault Dokker, который в Европе продаётся под бюджетным брендом Dacia.
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Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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Самый молодой футболист в истории АПЛ продолжит карьеру в «Ливерпуле»

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