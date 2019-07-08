с чего всё началось

Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.

Политика Зеленский предложил Путину встретиться в Минске Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.

Происшествия Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.

Политика Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.

Политика Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией Депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной.

Футбол УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.

Политика Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.

Спорт Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.

Авто Появились первые фотографии обновленного Lada Largus Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".

Авто В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Политика Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор» Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».

Политика Иран обвинил Великобританию в пиратстве Власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, 4 июля задержали танкер под флагом Панамы.

Политика В Петербурге завершились похороны погибших подводников Сегодня, 6 июля, под залпы почетного караула были похоронены 14 подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Энергетика Названы цены на бензин после налогового манёвра Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.

Общество Град и грозы ожидаются в Крыму в ближайшее время По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Общество Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.

Общество Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».

Наука «Для нас крайне важна заинтересованность ребенка» Конкурсные задания формируются в общении с экспертами, у которых мы интересуемся, какие задачи можно доверить детям.

Кино Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.

Общество Россияне назвали регистрацию брака обязательной Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.

Здоровье В Набережных Челнах прошли обследования 43% населения, подлежащего диспансеризации в текущем году По данным за пять месяцев текущего года, обследования осуществлены в отношении 34 тыс. 939 человек – 43% от числа людей, включенных в текущие списки.

Происшествия В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району "По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.

Авто Renault готовит новое поколение главной альтернативы Lada Largus Издание motor1.com опубликовало первые фото тестовых прототипов нового поколения Renault Dokker, который в Европе продаётся под бюджетным брендом Dacia.