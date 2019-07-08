Политика
МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущегоRT на русском 05:10
Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
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Политика
Зеленский предложил Путину встретиться в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже
Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Политика
Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина
Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией
Депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 03:58
Политика
В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»
Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Футбол
УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
Обновлено в 06:07
Политика
Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию
Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Авто
АКП для УАЗ «Патриот» обошлась в 100 миллионов рублей
Обновлено в 05:17
Авто
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus
Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика
Иран обвинил Великобританию в пиратстве
Власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, 4 июля задержали танкер под флагом Панамы.
Обновлено в 03:55
Политика
В Петербурге завершились похороны погибших подводников
Сегодня, 6 июля, под залпы почетного караула были похоронены 14 подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено 06 июля в 07:26
Энергетика
Названы цены на бензин после налогового манёвра
Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Град и грозы ожидаются в Крыму в ближайшее время
По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.
Обновлено 06 июля в 07:40
Общество
Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей
Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Общество
Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».
Обновлено в 04:09
Наука
«Для нас крайне важна заинтересованность ребенка»
Конкурсные задания формируются в общении с экспертами, у которых мы интересуемся, какие задачи можно доверить детям.
Обновлено в 03:57
Кино
Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне
Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Шоу-бизнес
Илона Броневицкая называла Эдиту Пьеху суррогатной матерью
Обновлено в 03:31
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
Здоровье
В Набережных Челнах прошли обследования 43% населения, подлежащего диспансеризации в текущем году
По данным за пять месяцев текущего года, обследования осуществлены в отношении 34 тыс. 939 человек – 43% от числа людей, включенных в текущие списки.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Авто
Renault готовит новое поколение главной альтернативы Lada Largus
Издание motor1.com опубликовало первые фото тестовых прототипов нового поколения Renault Dokker, который в Европе продаётся под бюджетным брендом Dacia.
Обновлено в 05:57
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33