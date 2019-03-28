В МИД прокомментировали нахождение российских специалистов в ВенесуэлеРИА Новости 06:13

Как долго? Столько, сколько им понадобится. И столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двухсторонних договоренностей. Международная правовая, двухстороння правовая основа для этого имеется.

Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова. Речь идет о договоре о военно-техническом сотрудничестве. Дипломат подчеркнула, что этот документ никто не отменял.

В МИД прокомментировали нахождение российских специалистов в Венесуэле

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