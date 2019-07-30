Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера УкраинойRT на русском 15:10
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Экономика
Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов
Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.
Обновлено в 14:04
Кино
Джейсон Момоа отправится мстить в новом боевике Netflix
Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа сыграет главную роль в триллере о мести «Милая девочка» (Sweet Girl), который поставит Netflix.
Обновлено в 07:10
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Политика
Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией на американских выборах-2016.
Обновлено в 17:09
Экономика
Росстат назвал число россиян с доходом ниже прожиточного минимума
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3 процента населения страны (20,9 миллиона человек), сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Американские военные проследят за российской Арктикой
Американская разведка намерена проследить за развитием инфраструктуры в Северном полярном круге, включая российские регионы.
Обновлено в 14:14
Общество
СМИ нашли принадлежащие королеве Елизавете II квартиры в Москве
Британская королева Елизавета II является собственницей четырех квартир в Москве общей стоимостью 587 млн руб. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на данные Росреестра.
Обновлено в 07:38
Политика
Украина готовится к отключению от транзита российского газа
Предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа, и подготовка к такому развитию событий уже идёт.
Обновлено вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей он хотел бы иметь
Принц Гарри рассказал, сколько детей он хочет иметь. Его откровенное интервью будет опубликовано в сентябрьском номере британского Vogue.
Обновлено в 13:20
Футбол
«Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за Чалова
Англичане предложили за 21-летнего нападающего около 14 млн фунтов.
Обновлено в 12:14
Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено в 12:07
Кино
Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились
Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.
Обновлено в 09:09
Политика
Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии
Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Экономика
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
Обновлено в 17:42
Авто
На тестах замечен новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe
Фотошпионы сообщают, что место, где были сделаны снимки, находится примерно в 60 км от завода Mercedes в Таскалусе.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
Обновлено в 14:38
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Обновлено в 07:34
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Политика
Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт
Председатель коллегии АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкинубежден, что благодаря содействию ЦАР в следствии по делу об убийстве российских граждан у РФ появился главный подозреваемый – Михаил Ходорковский.
Обновлено в 10:12
Политика
Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Брата Си Цзиньпина обвинили в отмывании денег
Двоюродный брат главы Китая Си Цзиньпина Мин Чаи обвиняется в отмывании денег в Австралии.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве тревел-блогерши
Обновлено в 14:00
Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Обновлено в 17:45