Политика

В МИД прокомментировали арест российского танкера УкраинойRT на русском вчера в 15:10

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
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Цена нефти Brent поднялась выше $65

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% и по состоянию на 05:20 мск составила $65,16 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе опустился до 53,7 пункта с июньских 54,2 пункта, но все еще остается выше важной отметки.
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В Индии в реке обнаружили тело основателя сети кофеен

В индийском штате Карнатака в реке близ города Мангалуру обнаружено тело основателя сети кофеен-закусочных Caf Coffee Day Ви Джи Сиддхартхи.
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