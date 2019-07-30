Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера УкраинойRT на русском вчера в 15:10
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
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МИД заявил о праве собственника оспаривать задержание российского судна Украиной
Взгляд.рувчера в 14:43
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На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-12" установлена на стартовой площадке космодрома Байконур.
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Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии
Северокорейские снаряды, запущенные в среду утром, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря.
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Главный онколог поддержал премирование за выявление рака на медосмотре
Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн выразил мнение, что премирование медработников за выявление рака у пациентов, проходящих медосмотр или диспансеризацию, может повысить эффективность ранней диагностики таких болезней.
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Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $65
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% и по состоянию на 05:20 мск составила $65,16 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 22:27
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Определены сроки уничтожения Украины
Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Зеленский не вернет воду в Крым
По заявлению "постоянного представителя президента Украины в АР Крым" Антона Кориневича, позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом на полуостров является правильной, так как эта блокада – один из механизмов давления на Россию, передает РИА Новости Крым.
Обновлено 29 июля в 04:30
Экономика
Индекс деловой активности в китайской промышленности ускорился
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе опустился до 53,7 пункта с июньских 54,2 пункта, но все еще остается выше важной отметки.
Обновлено в 00:40
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США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy
По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено вчера в 01:22
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Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
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СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июля
Обновлено вчера в 09:27
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В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
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Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
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В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
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На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно»
Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Индии в реке обнаружили тело основателя сети кофеен
В индийском штате Карнатака в реке близ города Мангалуру обнаружено тело основателя сети кофеен-закусочных Caf Coffee Day Ви Джи Сиддхартхи.
Обновлено в 01:22