Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера УкраинойRT на русском вчера в 15:10
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
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МИД заявил о праве собственника оспаривать задержание российского судна Украиной
Взгляд.рувчера в 14:43
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Политика
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Четырёхметровый забор устанавливают у Белого дома в США
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Политика
Лавров проводит встречу с главой МИД Вьетнама
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Чтобы меньше топило город: смотрим, как работает машина, которая по-хитрому снимает асфальт
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Южная Корея: КНДР запустила баллистические ракеты нового типа
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Обновлено вчера в 23:25
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:18
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Путин упростил получение автомобильных номеров
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Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки
Обновлено вчера в 09:57
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Медведев свалил пожары в Сибири на губернаторов
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Обновлено вчера в 20:46
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В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
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В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
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Стать лучше со смартфоном: онлайн-обучение стало доступнее благодаря мобильному интернету
Билайн в Ростовской области за последний год значительно увеличил покрытие сети 4G, обеспечив надёжным высокоскоростным интернетом своих абонентов.
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Ты в Испании уже шесть или семь лет, но до сих пор не выучил язык. Это оскорбление людей, с которыми работаешь.
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Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
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