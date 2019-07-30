Политика

В МИД прокомментировали арест российского танкера УкраинойRT на русском вчера в 15:10

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
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В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной

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Политика

Суд закрыл дело Демпартии США против России

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Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
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Вода в реке Ия, подтопившей Тулунский район Иркутской области, постепенно убывает, сообщается на сайте администрации города Тулун.
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Киевский мэр Виталий Кличко опубликовал в своем Facebook обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Неизвестные запустили фейерверк в протестующих в Гонконге

В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в толпу протестующих, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел возле отделения полиции.
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Обновлено вчера в 14:47
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Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально продлил свой контракт до 2022 года.
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Чтобы меньше топило город: смотрим, как работает машина, которая по-хитрому снимает асфальт

Вечером во вторник в центре Екатеринбурга работала машина, которая по-новому фрезерует асфальт.
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