Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера УкраинойRT на русском 15:10
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Экономика
«Восточный» подал иск к Evison Holdings и Калви на 9,8 млрд рублей
Банк «Восточный» потребовал взыскать более 9,8 млрд руб. убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 12:12
Общество
В Сочи появились крупные летающие тараканы
Предполагается, что данный вид, который чаще всего называют американским тараканом и содержат в террариумах или разводят для кормления ящериц и змей, мог распространиться в Сочи из-за непреднамеренного завоза или побега из террариума.
Обновлено в 11:10
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено в 13:23
Общество
В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия
Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.
Обновлено в 22:45
Происшествия
86-летнего фермера арестовали за убийство жены 37-летней давности
В Великобритании арестовали 86-летнего фермера за убийство жены 37 лет назад, сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 19:08
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.
Обновлено в 16:46
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Общество
Опрос показал, сколько россиянок считают себя красивыми
Только 13% россиянок считают себя красивыми, зато умными - почти втрое больше, следует из результатов опроса Mail.ru, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:20
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено в 12:07
Технологии
Онлайн-кинотеатры отделят метками от пиратов
К идее меток продюсеры, интернет-компании и чиновники пришли после долгих споров о том, как ограничить пиратов в поисковой выдаче.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Суд перевел вице-мэра Якутска под домашний арест
Обновлено в 21:59
Общество
Гороскоп 31 июля: У Львов важная встреча, а Рыбам дадут дельный совет
Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция.
Обновлено в 12:05
Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено в 04:38
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено в 09:19
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Во Владивостоке загорелся монастырь
Обновлено в 20:55
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Ани Лорак опубликовал трогательное фото с певицей
Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 15:07
Кино
Идрис Эльба признался, что до конца не понимает сюжет «Кошек»
Актеру пришлось брать уроки пластики, чтобы научиться двигаться как кошка.
Обновлено в 21:12
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18