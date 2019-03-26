Политика

МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциямиКапитал страны 10:27

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который прокомментировал прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов заявив, что будет лучше отправить венесуэльскому народу гуманитарную помощь.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:23, Ашберн
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ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банк

Уточняется, что получить лицензию смог казанский "Банк 131". Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года.
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«Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет»,— заявил прокурор на заседании в Замоскворецком суде (цитата по «РИА Новости»).
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Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
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