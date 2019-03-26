Политика
МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциямиКапитал страны 10:27
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который прокомментировал прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов заявив, что будет лучше отправить венесуэльскому народу гуманитарную помощь.
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Болтон заявил, что США «не потерпит» военного вторжения в Венесуэлу
Московский Комсомолецвчера в 21:59
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:23, Ашберн
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