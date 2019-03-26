МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциямиКапитал страны 10:27

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который прокомментировал прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов заявив, что будет лучше отправить венесуэльскому народу гуманитарную помощь.

Политика В РПЦ назвали способ избежать вымирания россиян Русская православная церковь призывает россиян бережно относиться к семье, готовности рожать и воспитывать детей, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе во вторник, 26 марта.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.

Армия и оружие Россия осудила удар США по Афганистану Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.

Футбол Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1 Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своём официальном сайте опубликовала рейтинг футболистов Лиги 1 с самым высоким процентом удачных обводок.

Хоккей Кучеров забросил шайбу «Бостону» и превзошел достижение Федорова Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона".

Политика Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года Европейский парламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.

Технологии ОРКК разработает для Новосибирска скоростные трамваи Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) представит на форуме "Городские технологии" в Новосибирске инвестиционный проект скоростного трамвая, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Экономика ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банк Уточняется, что получить лицензию смог казанский "Банк 131". Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года.

Спорт Загитова рассказала, что научила свою собаку прыгать сальхов 16-летняя фигуристка отметила, что любит играться со своей собакой Масару. В частности, она научила ее прыгать сальхов.

Происшествия Для бывшего главы Коми Гайзера запросили 21 год колонии «Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет»,— заявил прокурор на заседании в Замоскворецком суде (цитата по «РИА Новости»).

Космос НАСА: В атмосфере Марса содержалось большое количество водорода НАСА узнало, что в атмосфере Марса миллионы лет назад содержалось большое количество водорода.

Происшествия Задержан напавший с битой на мэра Иваново Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с бейсбольной битой на мэра города Иваново Владимира Шарыпова.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Футбол Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".

Энергетика Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.

Происшествия СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Единоборства Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.

Футбол Карлес Пуйоль: «Пике — лучший центральный защитник в мире» Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль рассказал, кого из защитников он считает сильнейшим в мире на своей позиции.

Происшествия Стали известны подробности нападения на посольство Северной Кореи в Испании Известно, что злоумышленники украли несколько компьютерных устройств. На посольство КНДР в Мадриде напали 22 февраля.

Кино Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию Минобороны России в ближайшее время создаст киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы РФ, заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.

Политика В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

Происшествия Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".