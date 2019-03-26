Политика
В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциямиРИА Новости 09:49
США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Болтон заявил, что США «не потерпит» военного вторжения в Венесуэлу
Московский Комсомолецвчера в 21:59
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:31
Экономика
Объявлены победители конкурса «Инновационный бизнес-навигатор»
"Инновационный бизнес-навигатор" объявил десять победителей конкурса, которые получили гранты на реализацию своих бизнес-проектов в размере 500 тыс. рублей каждый, а также были приняты в РСПП в качестве полноправных членов без первого ежегодного взноса.
Обновлено в 10:05
Здоровье
Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите
Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Обвинение попросило 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера
Прокурор попросил приговорить бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 500 млн рублей.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Джастин Бибер покидает сцену ради семьи
Всемирно известный канадский певец Джастин Бибер опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что уходит из шоу-бизнеса на неопределённый срок.
Обновлено в 05:10
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу
«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в ходе заседания по продлению меры пресечения задержанным.
Обновлено в 09:35
Политика
ФСБ назвала условия сохранения кортика на память бывшими сотрудниками
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предложила установить условия передачи кортиков бывшим сотрудникам службы, говорится в соответствующем проекте приказа.
Обновлено в 09:43
Общество
Британец нашел на свалке личные вещи Черчилля
Обновлено в 07:50
Автоспорт
Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне
Обновлено вчера в 08:21
Авто
Ford может полностью уйти из России
Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России, оставшись только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Авто
Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo
Автомобиль разделит платформу с компактным Volvo XC40.
Обновлено вчера в 13:45
Технологии
Сбербанк разрешит менять ПИН-код онлайн
В мобильном приложении Сбербанка появится функция смены ПИН-кода.
Обновлено в 09:41
Происшествия
16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой
На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.
Обновлено в 08:21
Политика
Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными
Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Религия
В РПЦ предрекли Россию без русских
Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса
Обновлено вчера в 01:26
Культура
Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры
Обновлено в 08:56
Игры
Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.
Обновлено в 06:14
Здоровье
Каждая десятая смерть в мире связана с сидячим образом жизни
Почти каждый десятый случай ранней смерти человека неразрывно связан с низким уровнем физической активности и прежде всего с сидячим образом жизни.
Обновлено в 08:17
Футбол
ФФУ: «Уверены, что Мораес получил гражданство Украины должным образом»
В Португалии утверждают, что Мораес не прожил в Украине пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста, и в связи с этим футболист не имел право получать новое спортивное гражданство.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Саратовской области пьяный водитель сбил инспектора ГИБДД
Пьяный водитель легкового автомобиля в Саратовской области пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и сбил одного из них, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой
Обновлено в 06:57