Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в НовороссийскеРоссийская газета 15:57
Несколько граждан США были задержаны в Новороссийске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ. При этом она не уточнила причины задержания и число задержанных.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:45, Ашберн
Политика
Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами
Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши».
Обновлено в 13:57
Происшествия
После массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек
На юго-востоке Москвы возле станции метро "Рязанский проспект" около 30 человек устроили массовую драку 5 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:37
Технологии
Facebook не будет хранить данные в странах, где нарушают права человека
Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и ряд других приложений, не планирует строить центры по хранению и обработке данных пользователей в государствах, где, с ее точки зрения, нарушают права человека, и готова к блокировке ее сервисов.
Обновлено в 16:05
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Политика
Эрдоган назвал сделку по С-400 завершённым делом
Обновлено в 15:28
Происшествия
В уничтоженной посылке в Университете Глазго было взрывное устройство
Скотленд-Ярд сообщил, что в уничтоженной посылке в Университете Глазго находилось взрывное устройство, и считает, что отправка этой посылки связана с серией инцидентов, произошедших в Лондоне 5 марта.
Обновлено в 16:06
Общество
В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Политика
Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Спорт
AP узнало о рекордных доходах ФИФА на фоне ЧМ в России
Денежные резервы Международной федерации футбола (ФИФА) выросли до рекордных $2,74 млрд, а доход организации за четыре года, охватывающий чемпионат мира по футболу 2018 года, выросли до $6,4 млрд.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Израиль сообщил о первом в марте ракетном обстреле из сектора Газа
Первый за месяц обстрел обошелся, по предварительным данным, без пострадавших и материального ущерба.
Обновлено в 16:24
Спорт
Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.
Обновлено в 11:51
Политика
Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Футбол
Фред выйдет в стартовом составе «МЮ» в ответном матче ЛЧ против «ПСЖ»
Полузащитники "Манчестер Юнайтед" Фред и Скотт Мактоминей сыграют с первых минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Подмосковье грузовик протаранил легковушку, один человек погиб
Грузовик с полуприцепом выскочил на полосу встречного движения на Дмитровском шоссе в Подмосковье, где протаранил легковой автомобиль, погиб один человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 15:05
Хоккей
СКА одержал волевую победу над «Спартаком»
СКА обыграл московский "Спартак" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:20
Происшествия
Двум челябинцам дали срок за подделку туалетной бумаги
Два предприимчивых челябинца организовали подпольное производству контрафактной туалетной бумаги, заработав на ее продаже более двух миллионов рублей, сообщили в среду в прокуратуре региона.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Спорт
ВАДА загрузило 24 терабайт данных из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило о завершении процесса загрузки около 24 терабайт данных из московской антидопинговой лаборатории, сообщается на официальном сайте агентства.
Обновлено в 12:07
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Происшествия
ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
Обновлено в 05:08
Наука
Стало известно о третьем в истории пациенте, излечившемся от ВИЧ
Стоит отметить, что о последних двух излечившихся от ВИЧ пациентах стало известно на текущей неделе.
Обновлено в 14:20
Авто
Список попадающих под «налог на роскошь» автомобилей расширили
Министерство промышленности и торговли РФ расширило список автомобилей, попадающих под так называемый «налог на роскошь».
Обновлено в 10:06
Политика
Минфин США отложил санкции против группы «ГАЗ» сразу на четыре месяца
Американские власти отвели еще четыре месяца на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
Обновлено в 11:00
Общество
Госдума рассмотрит закон о фейковых новостях во втором чтении
Госдума 6 марта рассмотрит во втором чтении законопроект о борьбе с распространением недостоверной информации.
Обновлено в 03:24
Футбол
Матчи ЧМ-2022 могут пройти в Кувейте и Омане
ФИФА рассматривает возможность проведения ряда матчей чемпионата мира-2022 в Омане и Кувейте, сообщает AP со ссылкой на анонимный источник.
Обновлено в 15:57