Политика

В Новороссийске задержали несколько граждан СШАИзвестия вчера в 15:36

В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читать в источнике
Мария Захарова
Подтверждаем информацию о задержании нескольких граждан США. Конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам.
— Мария Захарова, российский дипломатТелеканал 360° вчера в 18:45

Подробнее о событии

В МИД уточнили число задержанных в Новороссийске американцев

РИА Новости06:35

Госдеп и МИД России подтвердили задержание американцев в Новороссийске

Коммерсантъвчера в 19:21

МИД: в Новороссийске были задержаны четыре гражданина США

Московский Комсомолец07:29

Американцев, которых задержали в Новороссийске, депортируют

КП - Кубань03:58

Мэр Новороссийска опроверг информацию о нахождении в городе дома собраний мормонов

ТАСС06:40

Мэр Новороссийска опроверг существование в городе дома собраний мормонов

Кубань 2407:36

В Новороссийске задержали двух мормонов из США

Дождьвчера в 06:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Происшествия

В «Газпроме» назвали «полным аутом» случай с газопроводом в Приозерске

Обновлено в 03:51
Политика

Зеленский заявил о возбуждении против него уголовных дел

Кандидат на пост президента Украины и лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский заявил о том, что власти страны готовят против него ряд провокаций, среди которых - возможное возбуждение уголовного дела по факту ДТП 2002 года и установку его предвыборных билбордов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии

Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной

Обновлено в 06:44
Футбол

Головин рассказал об адаптации в «Монако»

Ранее главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением об игре Головина.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Пакистане пассажира сняли с рейса из-за молитвы о крушении самолета

Обновлено в 06:12
Политика

Трамп назвал главу Apple Тима Кука «Тимом Эпплом»

Президент США Дональд Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука "Тимом Эпплом".
Обновлено в 04:56
Политика

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Транспорт

Пробки в Москве достигли восьми баллов

Уровень загруженности дорог в Москве достиг восьми баллов к 13:00 в четверг, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Обновлено в 05:22
Общество

Актер Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартиры

Обновлено в 02:13
Политика

Доктрину продовольственной безопасности РФ скорректируют из-за санкций

Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в этом году из-за изменения социально-экономического состояния страны и санкций, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Дагестане число отравившихся в детском саду достигло 24

Обновлено в 02:42
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Экономика

Каждый десятый иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018

Траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе – декабре 2018 г. составили не менее 9,9 млрд руб. 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Что бы попасть на чемпионат без визы, иностранному болельщику необходимо было оформить Fan ID, – удостоверение давало право также пользоваться общественным транспортом и бесплатными поездами.
Обновлено в 06:39
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
Политика

Тимошенко подписала письменное обязательство вернуть Крым Украине

Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подписала письменное обязательство перед гражданами страны по выполнению программы под названием "Новый курс Украины", с которой она баллотируется на пост главы государства.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра

«5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Индийские СМИ сообщили о пытках пленного пилота в Пакистане

Пакистанские власти пытали сбитого над Кашмиром и взятого в плен пилота ВВС Индии Абхинандана Вартхамана, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:59
Политика

Захарова прокомментировала инцидент с российским дипломатом в Чехии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя непропуск сотрудника российского ведомства в Чехию, заявила, что Москва ответит на такие конфронтационные выпады адекватно.
Обновлено в 05:38
Экономика

Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»

Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Политика

Похищенного в Сирии дагестанского мальчика доставят в Грозный

Обновлено вчера в 13:09
Общество

Путин повысил размер пособия по уходу за детьми-инвалидами

Ежемесячные выплаты для опекунов детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы с 1 июля 2019 года вырастут до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:01
Спорт

Глава СБР опроверг информацию о возможном недопуске биатлонистов на ЧМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опроверг информацию о том, что некоторым членам сборной России грозит недопуск на чемпионат мира в Швеции.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Екатеринбурге частично обрушилась стена жилого дома

В Екатеринбурге со стены жилого дома на улице Юмашева осыпалась часть кирпичей. Пострадали машины, припаркованные возле здания.
Обновлено в 05:44
Экономика

Вьетнамское предприятие расширит производство в Волоколамске

Корпорация TH True Milk специализируется на создании молочных предприятий полного цикла — от производства кормов и выращивания коров до производства и реализации молока.
Обновлено в 07:22
Политика

Медведев изменил алгоритм рассмотрения поправок к законопроектам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев изменил процедуру рассмотрения поправок правительства к законопроектам.
Обновлено в 06:05
Футбол

Кокорин поведал о проблемах со здоровьем: больно ходить

Обновлено в 06:01
Политика

В Госдуму внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Конструкторы установили санузел в танке «Армата»

Танкостроители оборудовали тяжелые машины, созданные на платформе «Армата», санузлами.
Обновлено в 01:15
Политика

В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина

В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное