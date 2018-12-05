Политика

В МИД назвали беспочвенными обвинения США в адрес России по ДРСМД
Известия
04:47

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.
Известия04:47
Мария Захарова
Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК вчера в 13:09

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МИД отверг обвинения в адрес России о ракетах средней дальности

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В посольстве России отреагировали на высылку дипломата из Словакии

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Порошенко: «332 года назад Москва аннексировала Киевскую метрополию»

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Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков.
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Президент России Владимир Путин заявил, что звания Добровольца России достоин каждый волонтер страны, поздравил волонтеров с их праздником, а также сделал с ними селфи на сцене.
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МИД заявил об угрозе военных провокаций с химоружием в Донбассе

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Армия и оружие

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Россия повышает возможности своих ядерных сил из-за наращивания Соединёнными Штатами ПРО.
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Путин обсудит с Мадуро возможную помощь РФ Венесуэле

Россия обсудит с Венесуэлой возможную помощь этой стране, но конкретные суммы называть преждевременно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков не назвал конкретных сроков присвоения имен аэропортам.
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Армия и оружие

Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.
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Суд Киева завершил рассмотрение дела Януковича

Оболонский районный суд Киева завершил в среду рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, и отправился в совещательную комнату для вынесения окончательного решения.
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Кремль заявил «других забот хватает» на вопрос о расследовании Мюллера

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году «не является приоритетной темой» для Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и нехитрой комбинации, связанной с украинской провокацией в Керченском проливе.
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