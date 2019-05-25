В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряковГазета.Ru 07:23

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков. 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

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Происшествия Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.

Общество Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.

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Общество В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.

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Происшествия Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.

Транспорт Закрытые станции фиолетовой ветки метро заработают 26 мая Станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", которые в субботу не принимают и не обслуживают пассажиров, откроются в воскресенье, 26 мая, как и планировалось изначально.

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Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию В России в скором времени будут возобновлены продажи Chevrolet Malibu.

Общество Владимир Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не будет участвовать в дуэли с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым.

Хоккей Финский форвард оценил шансы на победу в матче с Россией Каппо Какко назвал Россию сильным соперником и выразил надежду, что его команде удастся одержать победу.