Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряковГазета.Ru 07:23
Ранее сообщалось, что Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков. 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
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Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Обновлено в 17:12
Экономика
NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США
В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
Обновлено в 13:15
Автоспорт
Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari
После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.
Обновлено в 15:07
Здоровье
Всемирный день щитовидной железы отметят эндокринологи Тюмени
Акция «Щитовидная железа - защита от опасностей» пройдет с 9 до 14 часов 25 мая в КДЦ «Эндос».
Обновлено в 00:14
Происшествия
Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1
Утром в субботу, 25 мая, в центральной японской префектуре Тиба к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, угрозы цунами.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании
Избранник весь вечер читал Борисовой стихи известного поэта Расула Гамзатова, а также подарил ей десятый iPhone.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Поездку американских кадетов на советском танке Т-64 сняли на видео
Т-64 является советским танк среднего типа. Он был создан в начале 1960-х годов в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению.
Обновлено в 13:21
Авто
Названа дата появления Geely FY11 в РФ
Скорее всего, Geely FY11 покажется дорогим — особенно на фоне представленного накануне в России Renault Arkana.
Обновлено в 00:30
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Какие модели бренда будут поставлены на конвейер сейчас неизвестно, но учитывая тот факт, что Ravon получала обновленное ОТСС на хэтчбек Ravon R2, то можно предположить, что он точно будет представлен в России, пишет портал «ТвоёАвто».
Обновлено 23 мая в 11:48
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Здоровье
Россияне доверяют онлайн-консультациям врачей
Консультациям по Интернету доверяют 69 процентов россиян. Они — лидеры в одобрительном отношении к дистанционной медицине.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Канада стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 15:56
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Американский суд запретил строительство стены на границе с Мексикой
Суд штата Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе США и Мексики, сообщает CNN.
Обновлено в 07:34
Политика
Киев пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за украинских моряков
«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских [Международный трибунал по морскому праву заседает в Гамбурге] — санкций в отношении России», — пообещал он.
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Происшествия
У берегов Флориды в океан упал бизнес-джет
Обновлено в 02:46
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием
Обновлено в 16:25
Культура
Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»
Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
Обновлено в 13:54
Футбол
«Ювентус» согласовал контракт с Сарри
Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.
Обновлено в 16:29