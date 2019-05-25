В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряковГазета.Ru 07:23

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков. 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

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