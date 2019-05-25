Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряковГазета.Ru 07:23
Ранее сообщалось, что Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков. 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
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с чего всё началось
МИД России, комментируя решение ITLOS, заявил, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров не могут применяться в данном случае.Коммерсантъ07:16
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В МИД РФ прокомментировали решение Морского трибунала по инциденту в Керченском проливе
Комсомольская правда07:42
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
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