Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на УкраинеLenta.ru 10:16

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила министру иностранных дел Украины Павлу Климкину устроить шествие с портретами жертв лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Об этом она написала на своей странице в Facebook в пятницу, 3 мая.
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Мария Захарова
Пусть только не забудет Саакашвили позвать. Это во-первых. А во-вторых, куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертв забыли.
— Мария Захарова, российский дипломатЦарьград 11:36

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