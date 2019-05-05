Политика

В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделкеГазета.Ru 04:38

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Сергей Рябков
Для этого необходимо решить несколько проблем, связанных с искусственным выведением Вашингтоном из засчета по договору значительной части своих стратегических носителей.
— Сергей Рябков, российский дипломатГазета.Ru 04:38

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