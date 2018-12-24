Армия и оружие

МИД предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе в ближайшие дни
Известия
08:55

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшие дни могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Известия08:55
Мария Захарова
Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru 08:53
с чего всё началось
Спикер МИД напомнила в своем заявлении
, что на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радио "Комсомольская правда" также выразил обеспокоенность усилением группировки ВСУ в Донбассе, а еще - активными приготовлениями Киева к возможным силовым акциям в отношении ДНР и ЛНР.
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