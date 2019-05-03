Политика
В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском форматеРИА Новости 01:17
Россия считает необходимым дождаться инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, после чего нужно решить, как подготовить новую встречу в нормандском формате, над чем в Москве "думают", заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Читать в источнике
Оценить
Но главное – не сам факт встречи, главное - те результаты, которые надо будет достичь в новых условиях встречи нормандского формата.
— Григорий Карасин, российский дипломатГазета.Ru 01:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Кино
Владимир Гостюхин захватит заложников 8 мая
Фильм снят в Екатеринбурге кинокомпанией "НАРОДное кино" (продюсеры Артур Цомая и Алексей Парфёнов).Это рассказ про ветерана войны, накануне 9 мая совершившего вооружённый захват заложников в отделении Сбербанка.
Обновлено в 03:24
Политика
«Нафтогаз» заявил о неизбежности переговоров с «Газпромом» по транзиту
Компаниям «Нафтогаз» и «Газпром» придется договариваться о продлении соглашения по транзиту газа, заявил глава украинской корпорации Андрей Коболев.
Обновлено в 01:36
Политика
Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США
На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.
Обновлено в 10:44
Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границу
Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем
Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико
Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Политика
Картину Нельсона Манделы продали на аукционе за 112 тысяч долларов
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В Раде уверены, что у России и Украины очень много общего
ИА «Ореанда-Новости» Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной обща лишь граница, однако в раде заявили, что межу соседними государствами гораздо больше общего, чем просто граница.
Обновлено в 11:54
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в неуважении к принцессе Шарлотте
Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотте 2 мая исполнилось четыре года, пишет Teleprogramma.pro.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась помощь врачей
Обновлено в 04:54
Политика
В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского
Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Пентагон прогнозирует увеличение числа военных баз Китая за рубежом
Как полагают США, Китай будет стремиться создать дополнительные военные базы в странах, «с которыми у него давние дружеские отношения и схожие стратегические интересы», и в которых уже был прецедент для размещения иностранных военных.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Политика
В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ
Накануне в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР сообщили, что со вторника, 7 мая, все 33 территориальных подразделения миграционной службы республики начнут принимать документы на оформление российского гражданства и проводить консультации граждан по этому вопросу.
Обновлено в 09:02
Общество
Шеф-редактор «Голос. Дети» попал в больницу с инфарктом
Бородина рассказала, что ее мужу оказали помощь сотрудники «Первого канала» и лично телеведущая Елена Малышева.
Обновлено в 11:36
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Кино
Джаред Лето планирует вернуться к роли Джокера
Обновлено в 10:57
Футбол
Тальяфико сообщил, что не покинет «Аякс» летом
Защитник «Аякса» Николас Тальяфико исключил свой уход из клуба предстоящим летом.
Обновлено в 10:46
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал «травлей» ситуацию с дочкой Алсу
Семью решил поддержать продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал ситуацию, сложившуюся вокруг победы Микеллы настоящей травлей.
Обновлено в 09:15
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Хоккей
Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым
В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21