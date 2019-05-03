В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском форматеРИА Новости 01:17

Но главное – не сам факт встречи, главное - те результаты, которые надо будет достичь в новых условиях встречи нормандского формата.

Россия считает необходимым дождаться инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, после чего нужно решить, как подготовить новую встречу в нормандском формате, над чем в Москве "думают", заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском формате

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