В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском форматеРИА Новости 01:17

Но главное – не сам факт встречи, главное - те результаты, которые надо будет достичь в новых условиях встречи нормандского формата.

Отвечая на вопрос, есть сигналы со стороны команды нового президента Украины по минскому формату, замглавы МИД отметил, что основные сигналы исходят из Москвы.

В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском формате

Политика В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк» Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".

Политика В МИД России прокомментировали смену посла в Минске Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.

Политика Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Общество Шнуров написал стихи о строительстве мусорного полигона в Шиесе Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров в привычной стихотворной форме высказался о событиях в Шиесе Архангельской области, где население протестует против строительства мусорного полигона для московских отходов.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова наладила отношения с мамой Под постом трогательная подпись- «Жду дома». Анастасия Волочкова никогда не могла похвастаться хорошими отношениями с мамой.

Политика За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.

Общество Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".

Шоу-бизнес Никите Преснякову провели медицинское обследование Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.

Авто Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.

Общество В 20 свердловских муниципалитетах введён противопожарный режим В Свердловской области решением глав муниципальных образований в 20 территориях введён особый противопожарный режим.

Футбол УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Экономика Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.

Футбол Абрамович не хочет продавать «Челси» Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.

Армия и оружие Шесть домостроений были повреждены в ДНР ночными обстрелами ВСУ В результате обстрела украинскими оккупационными войсками территории населенного пункта Докучаеввск были повреждены шесть жилых домов, сообщают в пятницу, 3 мая, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Происшествия Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

Гаджеты Lenovo готовит смартфон K6 Note с тройной камерой Устройство уже замечено в базе данных портала TENAA, благодаря чему стали известны технические характеристики и название смартфона.В базе данных аппарат числится под модельным номером L38111 и существуют предположения, что «в свет» он выйдет как смартфон K6 Note (2019).Также известно, что устройство получит 6,3-дюймовый Full HD+ дисплей.

Происшествия В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Президенту Грузии угрожают импичментом из-за американской военной базы Президент Грузии Саломе Зурабишвили подверглась массированной критике на родине из-за несогласия со строительством американской базы в республике.

Авто В Польше представили мощный автомобиль на базе ВАЗ-2106 Тюнеры из TRS Racing, расположенные в городе Ченстохов, доработали отечественный автомобиль ВАЗ-2106.

Экономика Менеджеры Petropavlovsk получат отложенный бонус на 228 тысяч фунтов стерлингов Менеджеры Petropavlovsk получат отложенный на год бонус в размере 2 704 142 акций компании, сообщает золотодобытчик.

Происшествия Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.

Происшествия Вулкан Асо в Японии выбросил столб пепла высотой 600 метров Японский вулкан Асо на острове Кюсю во время извержения выбросил столб дыма и пепла высотой 600 метров. Это третье извержение за месяц.

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Политика Коломойский высказал Зеленскому первый упрек Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".

Общество Кабмин выделил около 5 млрд руб. на создание комфортной среды Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение на распределение почти 5 млрд рублей между российскими регионами на проекты по созданию комфортной городской среды.