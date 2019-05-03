Политика
В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском форматеРИА Новости 01:17
Россия считает необходимым дождаться инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, после чего нужно решить, как подготовить новую встречу в нормандском формате, над чем в Москве "думают", заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Читать в источнике
Оценить
Но главное – не сам факт встречи, главное - те результаты, которые надо будет достичь в новых условиях встречи нормандского формата.
— Григорий Карасин, российский дипломатГазета.Ru 01:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
Авто
Chevrolet показал обновленный Camaro
Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено в 08:25
Общество
На Украине знаменитый завод «Свема» выставлен на продажу «за копейки»
Имевший стратегическое в СССР значение украинский завод "Свема" в городе Шостка Сумской области выставлен на продажу.
Обновлено в 10:05
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Происшествия
В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон
Обновлено в 10:29
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Политика
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Политика
Дочь Пескова рассказала о дискриминации и лицемерии в Европарламенте
«Помимо позитивных моментов были и негативные, такие как дискриминация, лицемерие (говорю сейчас именно о мире политики), а также много других вещей, которые видишь своими глазами, с которыми сталкиваешься только на практике», — написала Пескова в Instagram.
Обновлено в 05:36
Политика
Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной
Российское посольство в США передало ноту протеста Госдепартаменту из-за решения суда, который приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 10:44
Финансы
Рубль снижается к доллару и растет к евро
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой
Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Экономика
Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту
Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 07:43
Политика
Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ
Обновлено в 07:54
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Политика
Советники Зеленского в Брюсселе провели встречу с послами стран ЕС
Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% поддержки, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.
Обновлено вчера в 14:29
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено 01 мая в 06:36
Общество
В Стамбуле открылась самая большая в Турции мечеть
В стамбульском районе Чамлыджа состоялось официальное открытие самой большой в Турции мечети.
Обновлено в 09:16
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась помощь врачей
Обновлено в 04:54
Хоккей
Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Чехии
Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Брно (Чехия), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено вчера в 13:48