В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕРИА Новости 07:39

Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ

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