Политика
В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕРИА Новости 07:39
Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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Авто
Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» выставили на продажу
Продавцом выставленных на продажу грузовик является магазин, который занимает реализацией с 2011 года техники и запчастей к ним.
Обновлено в 04:58
Политика
Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию
Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
Обновлено вчера в 22:49
Транспорт
Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс
Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
Нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, говорится в письме.
Обновлено в 07:40
Кино
Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике
Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Общество
Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств.
Обновлено в 08:03
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество
Москва оказалась среди лидеров в России по хамству
Всего в рейтинг включены 27 городов. На первом месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Политика
Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого "антикризисного" решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»
"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Транспорт
Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве
Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Политика
Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации
Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
Google даст Huawei доступ к обновлениям на 90 дней
Google оставил доступным обновление программного обеспечения и систем безопасности для телефонов Huawei на ближайшие 90 дней.
Обновлено в 08:06
Финансы
Российский рынок акций установил исторический рекорд
Предыдущий рекорд индекс Мосбиржи установил 23 апреля, когда достиг 2599,58 пункта.
Обновлено в 05:29
Футбол
Футболист ЦСКА Фернандес может перейти в «Атлетико»
Защитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандес может перейти в "Атлетико Мадрид".
Обновлено в 05:29
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Политика
Порошенко переехал в офис своей партии
Экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter заявил, что переехал из администрации главы государства в офис партии «Блок Петра Порошенко».
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе
Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов, говорится в сообщении местной полиции.
Обновлено в 02:28
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 04:17
Политика
Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии
Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин построит для Аллы Пугачевой храм в Грязи
Максим Галкин намерен построить для примадонны храм в готическом стиле в деревне Грязь. Галкин намерен подарить Пугачевой на 70-летие храм.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Зеленский решил распустить Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Китай использует три козыря в войне против США
Главное внешнеполитическое СМИ Китая Global Times указывает на "три козыря", которые могут быть использованы Пекином, чтобы как минимум выровнять шансы в борьбе с администрацией Трампа и нанести американской экономике ощутимый ущерб, который, возможно, заставит противника временно умерить свои амбиции.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44