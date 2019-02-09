Политика
В МИД назвали условие транзита газа через УкраинуГазета.Ru 05:45
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости". По его словам, существует "целый ряд элементов", на которые Киев пока не может пойти.
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Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
Обновлено в 16:26
Гаджеты
Apple передумала повышать цены на новые iPhone
Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев Донбасса
Обновлено в 13:36
Происшествия
Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже
Погромщиков разогнала полиция и машины с водометами. В результате полиция задержала 15 человек.
Обновлено 04 февраля в 07:01
Происшествия
В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы
Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Происшествия
При пожаре в Новосибирской области погибли пять человек
Обновлено в 15:46
Авто
Новый Renault Duster станет пикапом
Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.
Обновлено в 12:52
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Авто
Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом
Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Швеция заявила о создании истребителя-«убийцы» российских Су
Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности истребителя Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою, пишет Business Insider.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Происшествия
Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве
Матч между командами игроков 2008 года рождения проходил в Москве. В какой-то момент возникла ссора между двумя отцами юных хоккеистов.
Обновлено в 14:52
Общество
В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи
9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
«Летающий радар» А-100 совершил первый полет
"Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW
Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.
Обновлено в 12:27
Здоровье
Названы способы оздоровить кишечник
Обновлено в 12:25
Авто
У LADA Granta появилась модификация с пятью педалями
В зависимости от типа трансмиссии педалей в автомобиле может быть пять или четыре — на модификациях с «механикой» у инструктора есть возможность тормозить и выжимать сцепление, на машинах с «автоматом» и «роботом» дублируется только педаль тормоза.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия
В самарской исправительной колонии № 5 произошли беспорядки
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Зеленского обвинили в употреблении наркотиков
Во Львове группа протестующих обвинила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в употреблении наркотиков.
Обновлено в 11:20
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 доступных внедорожников для охоты и рыбалки
Для любителей ездить на охоту либо рыбалку специалисты рекомендуют использовать внедорожник с полным приводом.
Обновлено в 02:41
Происшествия
СКР проверит расследовавших дело о перестрелке в «Москва-Сити»
Перестрелка на территории комплекса «Москва-Сити» произошла в ноябре 2017 года, в ней участвовали охранники.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю панель
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
В Мексике застрелили известного радиоведущего
В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Общество
Сотрудников магазина обязали портить нераспроданный хлеб грязной водой
Руководство сети магазинов «Пятерочка» в Сызрани заставляет сотрудников компании выбрасывать хлеб через пять дней после выпуска, чтобы его не забрали малоимущие.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Toyota RAV4 превратили во внедорожник
Toyota RAV является самым популярным в мире автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
Аспиранту МГУ продлили срок задержания по новому делу
В столице Головинский районный суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову по уголовному делу о хулиганстве, сообщает АГН «Москва».
Обновлено в 10:18