Политика
В МИД назвали условие транзита газа через УкраинуГазета.Ru 05:45
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости". По его словам, существует "целый ряд элементов", на которые Киев пока не может пойти.
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Происшествия
В Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Новосибирской области четверо детей и взрослый погибли при пожаре
Дом оказался уничтожен пламенем — крыша рухнула на находящихся в доме людей. Погибли четверо детей и один взрослый.
Обновлено в 16:27
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве
Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".
Обновлено в 19:08
Происшествия
Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве
Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 15:02
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено в 13:46
Космос
«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна
На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.
Обновлено в 07:07
Гаджеты
Раскрыты цена и характеристики новых iPhone
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Париже акция «жёлтых жилетов» переросла в беспорядки
Во Франции проходит 13-я общенациональная акция протеста «жёлтых жилетов».
Обновлено в 08:52
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено в 02:29
Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечник
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Киеве радикалы «обстреляли» дом Авакова
На Украине радикалы выпустили в дом главы МВД страны Арсена Авакова заряды из установок для салютов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:23
Общество
Захарова рассказала о работе в мужском коллективе
Обновлено в 19:12
Политика
Советник Трампа высмеял отключение света во время выступления Мадуро
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял в Twitter выступление президента Венесуэлы Николаса Мадуро, во время которого погас свет.
Обновлено в 19:56
Авто
Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка
4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Экономика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено в 18:12
Авто
АВТОВАЗ представил специальную Lada Granta для автошкол
В каждом есть оборудование для инструктора. АВТОВАЗ разработал модификацию седана LADA Granta для автошкол и уже начал принимать заказы.
Обновлено вчера в 22:25
Наука
Ученые назвали способы продлить молодость
Международная группа специалистов из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне выяснила, что скорость старения людей лишь на 20% зависит от генетики.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев ЛНР
Госпогранслужба Украины в очередной раз обвинила ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия, заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.
Обновлено в 17:12
Происшествия
В Мексике застрелили известного радиоведущего
В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено в 15:01
Общество
В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и лед
В Санкт-Петербурге 9 февраля объявили субботник для государственных служащих по уборке снега и наледи.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено в 16:26
Экономика
Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС
Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Общество
По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря
Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря.
Обновлено в 06:44
Интернет
Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer
Как стало известно, в Microsoft призвали отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию.
Обновлено в 17:48
Происшествия
СБУ возбудила дело о пропажах ценностей в Киево-Печерской лавре
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за якобы имеющей место недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.
Обновлено в 07:38
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю панель
Обновлено вчера в 12:08