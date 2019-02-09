Политика
В МИД назвали условие транзита газа через УкраинуГазета.Ru 05:45
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости". По его словам, существует "целый ряд элементов", на которые Киев пока не может пойти.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:27, Ашберн
Общество
На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей
На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Из алуштинского дельфинария вылилась вода с дельфинами
Обновлено в 10:23
Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечник
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Раскрыты цена и характеристики новых iPhone
Обновлено в 10:58
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
«Летающий радар» А-100 совершил первый полет
"Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW
Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Киеве около 40 человек штурмовали управление полиции
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев Донбасса
Обновлено в 13:36
Авто
У LADA Granta появилась модификация с пятью педалями
В зависимости от типа трансмиссии педалей в автомобиле может быть пять или четыре — на модификациях с «механикой» у инструктора есть возможность тормозить и выжимать сцепление, на машинах с «автоматом» и «роботом» дублируется только педаль тормоза.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия
В Мексике застрелили известного радиоведущего
В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Общество
По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря
Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря.
Обновлено в 06:44
Политика
Шведский журналист обвинил Украину в инциденте в Керченском проливе
Шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными.
Обновлено в 10:57
Авто
Новый Renault Duster станет пикапом
Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Польша закупит американские ракетные системы HIMARS
Система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — Высокомобильная артиллерийская ракетная система) представляет собой многофункциональную реактивную систему залпового огня.
Обновлено в 15:12
Происшествия
После конфликта в самарской колонии госпитализировали 12 заключенных
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Российский военнослужащий погиб в ДТП в Абхазии
ДТП с участием легкового автомобиля и «КамАЗа» произошло в Абхазии.
Обновлено в 13:57
Культура
Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить
Создатель проекта "Ласковый май", продюсер и певец Андрей Разин заподозрил, что рэпера Децла, внезапно скончавшегося 3 февраля после выступления в Ижевске, с которым он знаком с детства, могли отравить.
Обновлено в 07:07
Политика
Болтон высмеял Мадуро, на выступлении которого выключился свет
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого выключился свет.
Обновлено в 14:23
Общество
В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи
Обновлено в 04:59
Экономика
Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС
Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019–2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Общество
В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину
В Петербурге открыли памятную доску на доме, где жил писатель Даниил Гранин.
Обновлено в 07:52
Происшествия
СКР проверит расследовавших дело о перестрелке в «Москва-Сити»
Перестрелка на территории комплекса «Москва-Сити» произошла в ноябре 2017 года, в ней участвовали охранники.
Обновлено в 14:05
Космос
«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна
На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.
Обновлено в 07:07
Авто
Названы Топ 5 сомнительных «помощников» для русского водителя
Эксперты издания «Тарантас Ньюс» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Аспиранту МГУ продлили срок задержания по новому делу
В столице Головинский районный суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову по уголовному делу о хулиганстве, сообщает АГН «Москва».
Обновлено в 10:18
Авто
Volkswagen может подать иск к Bosch из-за дизельного скандала
«Дизельный» скандал разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.
Обновлено в 04:02