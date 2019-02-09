Политика
В МИД назвали условие транзита газа через УкраинуГазета.Ru 05:45
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости". По его словам, существует "целый ряд элементов", на которые Киев пока не может пойти.
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Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает. Тут, наверное, об автоматизме речь не будет идти, но есть определенные нюансы, которые надо будет расчищать.
— Александр Панкин, русский художникКоммерсантъ 06:14
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