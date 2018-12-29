Армия и оружие
Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с заявлением Юрия Бирюкова, советника президента Украины Петра Порошенко, о том, что ВСУ взяли под контроль «серую зону» в Донбассе. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.
RT на русском12:36
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Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Обновлено в 15:53
Транспорт
МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца
Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.
Обновлено в 16:06
Культура
Скончалась актриса сериалов «Мисс Марпл» и «Доктор Кто» Джун Уитфилд
Известная британская актриса Джун Уитфилд скончалась на 94-м году жизни, сообщает Би-би-си. По словам агента, она умерла 28 декабря.
Обновлено в 17:17
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности
Ростуризм получил уведомление о прекращении с 29 декабря туроператорской деятельности ООО "Атурис-тур", сообщило ведомство в субботу.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Аэропорт Ганновера возобновил работу
Аэропорт Ганновера в Германии возобновил работу после попытки неизвестного проникнуть на его территорию.
Обновлено в 15:14
Спорт
Шипулин завершил карьеру седьмым местом на «Рождественской гонке»
В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная "Рождественская гонка" по биатлону, которая стала последней в спортивной карьере российского биатлониста Антона Шипулина.
Обновлено в 14:26
Спорт
Шипулин поделился ожиданиями от последней гонки в карьере
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
Обновлено в 06:01
Финансы
Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам
Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Париже в ходе манифестаций «желтых жилетов» задержаны 57 человек
Полиция в ходе очередных манифестаций "желтых жилетов" в Париже задержала 57 человек, из которых 33 в настоящее время помещены под стражу.
Обновлено в 13:34
Политика
В МИД поблагодарили BBC за фильм о даче посольства России в США
В Министерстве иностранных дел России поблагодарили британский телеканал BBC за фильм о российской дипсобственности Москвы в американском штате Мэриленд, которую россиянам запретили использовать, назвав объект «шпионским гнездом».
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
Немецкий эксперт заявил, что Запад не способен перехватить «Авангард»
Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" представляет собой "абсолютно реальную угрозу", при этом сегодня на Западе эффективных средств противодействия таким боевым системам по-прежнему нет, об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил эксперт из Немецкого авиационно-космического центра Дирк Цимпер.
Обновлено в 17:39
Транспорт
РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон
Компания РЖД получила первый плацкарт с обновленным интерьером, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию» («дочка» РЖД по перевозкам на дальнем следовании).
Обновлено в 05:00
Политика
Порошенко подписал закон о расширении морской зоны Украины в два раза
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте украинского лидера.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП в Югре
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП в ХМАО, где погибли шесть человек.
Обновлено в 14:52
Политика
Россия запретила импорт ряда украинских товаров
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Политика
Переговоры Путина с Лукашенко длились 3,5 часа
Переговоры проходили за закрытыми дверями и продлились 3,5 часа.
Обновлено в 14:11
Экономика
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО
Банк России (ЦБ) сообщил, что Минюст зарегистрировал указание, расширяющее тарифный коридор базовых ставок ОСАГО на 20% вверх и вниз.
Обновлено в 11:02
Политика
Премьер Эстонии по-русски поздравил жителей страны с Новым годом
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей страны с Новым годом по-русски.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Националиста Тесака посадили на 10 лет
Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста и лидера запрещенной в России организации «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного как Тесак, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Нидерландах арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта
Четыре человека были арестованы в Роттердаме в нидерландской провинции Южная Голландия в субботу утром по подозрению в подготовке теракта, сообщат портал NL Times со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Треугольный НЛО заметили возле военной базы в США
Уфолог-любитель заснял на видео неопознанный летающий объект (НЛО) в районе военной базы США в штате Огайо.
Обновлено в 17:51
Политика
Названы самые популярные статьи русской Википедии
Русскоязычная Википедия опубликовала список самых популярных статей 2018 года.
Обновлено в 14:26
Наука
Опасное средство. Нарколог усомнился в пользе алкоголя для сердечников
Нарколог: Скидки провоцируют покупку алкоголя Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН отметил позитивное влияние спиртного на эмоциональное и психологическое состояние человека.
Обновлено в 06:43
Политика
AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки
В американском штате Калифорния из-за кибератаки была нарушена работа типографии. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 18:18
Общество
Продажу алкоголя ограничили в Москве до 8 января
Ограничение продажи алкоголя по 8 января вступило в силу в воскресенье, 30 декабря. Об этом «Интерфаксу» сообщили в мэрии столицы.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Россия приступила к разработке самолета на замену «Руслана»
Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».
Обновлено в 08:42
Футбол
«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии
Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Обновлено в 14:30