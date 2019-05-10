Политика

В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряковRT на русском 06:42

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
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Украина отреагировала на отсутствие России на трибунале по делу о судах в Керченском проливе

Rambler News Service05:25

В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков

RT на русском06:42

Украина прокомментировала неявку России на трибунал по морякам

Московский Комсомолец06:19

Киев прокомментировал неявку РФ на слушания по делу украинских моряков

ФАН07:05

Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков

РИА Новости05:01

Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Инфорос06:59

Международный трибунал по морскому праву сегодня рассматривает иск Украины к РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Эхо Москвы07:07
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус

Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Шахназаров резко ответил высказавшемуся о Дне Победы Виторгану

Гендиректор концерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров в беседе с ФАН ответил актеру Максиму Виторгану, который считает, что День Победы нужно заменить днем тишины.
Обновлено в 06:15
Хоккей

Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией

Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Политика

Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору

Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
Обновлено в 05:59
Общество

В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах

Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Кедми назвал Россию самой неуязвимой страной мира в стратегическом измерении

Израильский эксперт Яков Кедми назвал Россию мировым лидером по стратегической неуязвимости.
Обновлено в 05:00
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 06:25
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
Происшествия

Главный редактор Telegram-канала Mash заявил об обысках в редакции

По словам Максима Иксанова, правоохранители изъяли компьютеры и документы Главный редактор Telegram-канала Mash Максим Иксанов сообщил о следственных мероприятиях в офисе издания, видео с заявлением опубликовано в Mash.
Обновлено вчера в 19:13
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети

В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Футбол

Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»

От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Mash опровергают использование поддельных документов

Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.
Обновлено в 07:02
Авто

Самое дорогое купе от BMW появилось на снимках

Эксперты предполагают, что за производительность самого дорогого купе BMW 8 Series Gran Coupe будут отвечать дизельный 3,0L Turbo мотор на 320л.с. для исполнения 840D или 4,4-литровый V8 на 530 л.с. для версии M850i.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Российская военная полиция доставила жителям Восточной Гуты гумпомощь

Российская военная полиция доставила несколько тон гуманитарной помощи нуждающимся жителям сирийского населенного пункта Сакба, что находится в окрестностях Восточной Гуты.
Обновлено вчера в 12:12
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых дизельных SUV в России

Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено в 06:58
Футбол

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
Обновлено в 04:44
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

В Новой Москве иномарка столкнулась с грузовиком и микроавтобусом

Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля, грузовой фуры и микроавтобуса на 232-м километре трассы А-107 в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:39
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Обновлено вчера в 22:03
Политика

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей

Клингберг присоединится к сборной Швеции на ЧМ-2019

Защитник «Далласа» Йон Клингберг присоединится к сборной Швеции на чемпионате мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба «Тре Крунур».
Обновлено в 03:47
Теннис

Джокович без борьбы вышел в полуфинал турнира в Мадриде

Обновлено в 06:32
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