Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряковRT на русском 06:42
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
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Украина отреагировала на отсутствие России на трибунале по делу о судах в Керченском проливе
Rambler News Service05:25
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Шахназаров резко ответил высказавшемуся о Дне Победы Виторгану
Гендиректор концерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров в беседе с ФАН ответил актеру Максиму Виторгану, который считает, что День Победы нужно заменить днем тишины.
Обновлено в 06:15
Хоккей
Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией
Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Политика
Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору
Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
Обновлено в 05:59
Общество
В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах
Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Кедми назвал Россию самой неуязвимой страной мира в стратегическом измерении
Израильский эксперт Яков Кедми назвал Россию мировым лидером по стратегической неуязвимости.
Обновлено в 05:00
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия
Главный редактор Telegram-канала Mash заявил об обысках в редакции
По словам Максима Иксанова, правоохранители изъяли компьютеры и документы Главный редактор Telegram-канала Mash Максим Иксанов сообщил о следственных мероприятиях в офисе издания, видео с заявлением опубликовано в Mash.
Обновлено вчера в 19:13
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Футбол
Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»
От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Mash опровергают использование поддельных документов
Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.
Обновлено в 07:02
Авто
Самое дорогое купе от BMW появилось на снимках
Эксперты предполагают, что за производительность самого дорогого купе BMW 8 Series Gran Coupe будут отвечать дизельный 3,0L Turbo мотор на 320л.с. для исполнения 840D или 4,4-литровый V8 на 530 л.с. для версии M850i.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Российская военная полиция доставила жителям Восточной Гуты гумпомощь
Российская военная полиция доставила несколько тон гуманитарной помощи нуждающимся жителям сирийского населенного пункта Сакба, что находится в окрестностях Восточной Гуты.
Обновлено вчера в 12:12
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых дизельных SUV в России
Обновлено в 01:21
Футбол
Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал
Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
Обновлено в 04:44
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
В Новой Москве иномарка столкнулась с грузовиком и микроавтобусом
Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля, грузовой фуры и микроавтобуса на 232-м километре трассы А-107 в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:39
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи
Обновлено вчера в 22:03
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей
Клингберг присоединится к сборной Швеции на ЧМ-2019
Защитник «Далласа» Йон Клингберг присоединится к сборной Швеции на чемпионате мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба «Тре Крунур».
Обновлено в 03:47
Теннис
Джокович без борьбы вышел в полуфинал турнира в Мадриде
Обновлено в 06:32