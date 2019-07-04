Отношения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Украины переживают серьезный кризис после решения восстановить членство России в организации. В Киеве и вовсе заявили, что дружба между Украиной и ПАСЕ осталась в прошлом.

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

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