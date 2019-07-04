Политика

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошломРоссийская газета 08:16

Отношения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Украины переживают серьезный кризис после решения восстановить членство России в организации. В Киеве и вовсе заявили, что дружба между Украиной и ПАСЕ осталась в прошлом.
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В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

Российская газета08:16

В МИД Украины заявили об оставшейся в прошлом дружбе с ПАСЕ

Известия08:10

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

ТАСС05:20

МИД Украины заявил о прекращении дружбы с ПАСЕ

News.ru07:20

Украина ответила на требования ПАСЕ

Lenta.ru06:42

В МИД Украины оценили реакцию ПАСЕ на отзыв приглашения наблюдателям

RT на русском06:06

В МИД Украины заявили, что ПАСЕ потеряла авторитет

Газета.Ru08:09
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Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 14

Обновлено 02 июля в 03:03
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Обновлено в 05:47
Политика

Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»

Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
Обновлено в 10:10
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Общество

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

Обновлено в 02:57
Политика

Киев арестовал «свидетеля» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

Еще в понедельник, 1 июля, журналист в Сети сообщил, что бойца ДНР накачали психотропными веществами и тайно вывезли из Республики для подготовки с его помощью провокации против России в деле гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Петербурге задержан пенсионер, сбивший на машине ребенка-инвалида

Полицейские задержали водителя, сбившего в конце июня в Санкт-Петербурге ребенка в инвалидной коляске и скрывшегося с места ДТП, сообщили журналистам в четверг в УМВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:14
Политика

В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота

Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Происшествия

СК назвал сумму ущерба от злоупотреблений экс-главы «Автодора»

Следствие оценивает ущерб от незаконных действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2 млрд рублей.
Обновлено в 10:28
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Музыка

Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»

Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено 02 июля в 12:45
Происшествия

Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Политика

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика

Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ

Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ.
Обновлено в 07:43
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Обновлено в 08:46
Экономика

Сбербанк планирует в этом году нарастить кредитование юрлиц на 4%

Как сообщалось ранее, Сбербанк в 2018 году нарастил кредиты юридическим лицам по МСФО на 12,9% - до 14 трлн 331,1 млрд рублей.
Обновлено в 09:19
Политика

Минобороны обнародовало список погибших моряков

Министерство обороны России обнародовало список моряков, погибших на глубоководном судне 1 июля. Ранее ведомство называло их звания.
Обновлено вчера в 13:06
Шоу-бизнес

О запоях Марины Хлебниковой рассказал промоутер Сергей Лавров

Обновлено в 07:11
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале

Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Лолита заявила о расставании с молодым мужем

Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Общество

МЧС продлило экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Москве

Обновлено в 09:58
Общество

Бывшая жена Грудинина рассказала о предательстве и изменах бизнесмена

Обновлено в 07:56
Футбол

Вышел первый трейлер фильма о Льве Яшине

Обновлено в 08:40
Футбол

Матеуш Понитка стал игроком «Зенита»

"Зенит" заключил контракт с форвардом Матеушем Пониткой на два года, информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве

Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
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