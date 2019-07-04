Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошломРоссийская газета 08:16
Отношения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Украины переживают серьезный кризис после решения восстановить членство России в организации. В Киеве и вовсе заявили, что дружба между Украиной и ПАСЕ осталась в прошлом.
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Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 14
Обновлено 02 июля в 03:03
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
Обновлено в 10:10
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика
Киев арестовал «свидетеля» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
Еще в понедельник, 1 июля, журналист в Сети сообщил, что бойца ДНР накачали психотропными веществами и тайно вывезли из Республики для подготовки с его помощью провокации против России в деле гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Петербурге задержан пенсионер, сбивший на машине ребенка-инвалида
Полицейские задержали водителя, сбившего в конце июня в Санкт-Петербурге ребенка в инвалидной коляске и скрывшегося с места ДТП, сообщили журналистам в четверг в УМВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:14
Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Происшествия
СК назвал сумму ущерба от злоупотреблений экс-главы «Автодора»
Следствие оценивает ущерб от незаконных действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2 млрд рублей.
Обновлено в 10:28
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Музыка
Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»
Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено 02 июля в 12:45
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Политика
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ
Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ.
Обновлено в 07:43
Экономика
Сбербанк планирует в этом году нарастить кредитование юрлиц на 4%
Как сообщалось ранее, Сбербанк в 2018 году нарастил кредиты юридическим лицам по МСФО на 12,9% - до 14 трлн 331,1 млрд рублей.
Обновлено в 09:19
Политика
Минобороны обнародовало список погибших моряков
Министерство обороны России обнародовало список моряков, погибших на глубоководном судне 1 июля. Ранее ведомство называло их звания.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале
Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Футбол
Вышел первый трейлер фильма о Льве Яшине
Обновлено в 08:40
Футбол
Матеуш Понитка стал игроком «Зенита»
"Зенит" заключил контракт с форвардом Матеушем Пониткой на два года, информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46