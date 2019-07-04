Политика

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошломТАСС 05:20

Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом. Это следует из комментария пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МИД Украины заявил о прекращении дружбы с ПАСЕ

News.ru07:20

Украина не согласилась с позицией председателя ПАСЕ по наблюдателям на выборах

Rambler News Service05:16

Украина ответила на требования ПАСЕ

Lenta.ru06:42

МИД Украины заявил, что Рада не обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы

ФАН06:07

В МИД Украины оценили реакцию ПАСЕ на отзыв приглашения наблюдателям

RT на русском06:06

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

ТАСС05:20

МИД Украины поспорило с главой ПАСЕ о приглашении наблюдателей на выборы

REGNUM06:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон
Политика

Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100

Обновлено в 06:05
Футбол

Украинский игрок: играем с «Краснодаром», одна москальская рожа ляжет

Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01.
Обновлено в 07:28
Финансы

Главу банка «Восточный» отправили в отставку

Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова

На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
Обновлено в 04:31
Технологии

Россиян переведут на электронные паспорта

Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Здоровье

Рязанцы пожаловались в соцсети на очереди за талонами в поликлинику

Обновлено в 06:01
Авто

Сколько россияне потратили на покупку новых машин

Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Машу Распутину поклонники сравнили с «барби с носом Майкла Джексона»

По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
Обновлено в 04:02
Транспорт

Собянин заявил об улучшении экологии в крупных городах

Обновлено в 06:05
Происшествия

Автобус на Камчатке сбил стоявших на остановке людей

Обновлено в 04:01
Авто

Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии

В конце июля 2019 года в Японии стартуют тесты электромобиля Toyota, оснащенного высокоэффективными солнечными панелями Sharp.
Обновлено в 06:44
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

Самый длинный пешеходный мост России обрушился

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Происшествия

В центре Москвы дерево убило ребенка

В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Турция ожидает начала поставок С-400 на следующей неделе

Обновлено в 06:00
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде на июль

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле: во второй половине месяца жара вернется.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны

Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Обновлено в 07:02
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 07:03
Здоровье

Минздрав: Диагностируют бесплодие чаще всего в Дагестане и Чечне

Ранее фиксировалось 697,2 случая на сто тысяч женщин, а на сегодня – 842,7. У мужчин также количество фактов бесплодия увеличилось на 22% с 67,6 до 85,8. По данным специалистов, причины роста зафиксированных заболеваний обусловлены тем, что граждане стали обращаться к медикам с подобными проблемами.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале

Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21

Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21.
Обновлено в 07:17
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Футбол

Кварацхелия присоединился к «Рубину»

В составе «Рубина» тренируется полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший во второй половине прошлого сезона за московский «Локомотив» на правах аренды.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом

Кровля пятиэтажного дома на улице Мира горит в Краснодаре, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:30
Футбол

Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездов

Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
Обновлено в 07:12
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Основная причина трагедии на глубоководном аппарате ВМФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:07
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР

Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
Обновлено в 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное