Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом. Это следует из комментария пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

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