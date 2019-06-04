В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕТАСС 03:42

с чего всё началось

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации. Об этом заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ

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Происшествия Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».

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Происшествия В Подмосковье киллер застрелил директора торгового центра В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.

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Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

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Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Армия и оружие Внучка наблюдателя от СССР рассказала подробности о высадке в Нормандии Представители Генерального штаба Великобритании летом 1944 года просили советского адмирала Николая Харламова, бывшего официальным наблюдателем от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии, не подвергать публичной критике их небыстрое наступление в ходе той операции, рассказала внучка военачальника Екатерина Бурлакова.

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Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Происшествия Тулунский маньяк признался в новых преступлениях Ещё 13 жертв серийного сексуального маньяка из Тулуна установили следователи. Напомним, насильник 12 лет держал в страхе маленький город.