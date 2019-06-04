Политика
В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕТАСС 03:42
Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации. Об этом заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.
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с чего всё началось
«Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несёт в себе угрозу доверию к этой организации», — подчеркнул Боднар в эфире «Украинского радио».RT на русскомвчера в 18:36
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Гаджеты
Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung
Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung The Frame 2019 модельного года.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Авто
Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Космос
Госкомиссия приняла решение о завершении проекта «Спектр-Р»
Государственная комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» приняла решение о прекращении попыток восстановления связи с аппаратом и завершении проекта.
Обновлено 01 июня в 06:28
Происшествия
В Подмосковье киллер застрелил директора торгового центра
В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:18
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских
Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Авто
Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах
Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Космос
В космос запущена ракета-носитель с воронежским двигателем
Обновлено 01 июня в 12:16
Армия и оружие
Внучка наблюдателя от СССР рассказала подробности о высадке в Нормандии
Представители Генерального штаба Великобритании летом 1944 года просили советского адмирала Николая Харламова, бывшего официальным наблюдателем от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии, не подвергать публичной критике их небыстрое наступление в ходе той операции, рассказала внучка военачальника Екатерина Бурлакова.
Обновлено в 08:17
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
Обновлено в 02:19
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, почему его больше не приглашают в жюри КВН
В студии знаменитость рассказал, почему его больше не приглашают в жюри КВН. Почти 20 назад Максим Галкин стал одним из членов жюри в КВН.
Обновлено в 03:23
Общество
Рекордная жара придет в Москву на выходных
Жара в столице побьет температурные рекорды на выходных, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Обновлено в 07:20
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Тулунский маньяк признался в новых преступлениях
Ещё 13 жертв серийного сексуального маньяка из Тулуна установили следователи. Напомним, насильник 12 лет держал в страхе маленький город.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Наталья Рудова рассказала, как студенткой подрабатывала официанткой-посудомойкой
Обновлено в 08:22
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32