В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕТАСС 03:42

с чего всё началось

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации. Об этом заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ

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Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Политика Букингемский дворец обнародовал меню ужина Елизаветы II и Трампа Королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп подняли тосты друг за друга, выразили надежду на сохранение тесных дружеских отношений, после чего перешли к основному блюду, которым стало седло барашка, передает РИА "Новости".

Кино Дэвид Линч получит почётный «Оскар» Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.

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Политика Песков заявил об отсутствии конкретики по саммиту нормандской четверки Возможность проведения в ближайшее время очередного саммита в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Происшествия Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Политика Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2» Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.

Происшествия Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Здоровье Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.

Происшествия Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы Ребенок и взрослый погибли в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

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Происшествия Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.

Политика В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.