Политика
В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕТАСС 03:42
Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации. Об этом заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.
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И когда парламентарии говорят о том, что кто-то должен быть запрещен на этой европейской площадке, это говорит о том, что не хватает аргументов в публичном споре. И что лучший способ — это просто заткнуть им рот, не дать возможности говорить.
— Олег Морозов, российский политикПолитическая Экспертиза 06:18
с чего всё началось
«Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несёт в себе угрозу доверию к этой организации», — подчеркнул Боднар в эфире «Украинского радио».RT на русскомвчера в 18:36
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