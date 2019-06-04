В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕТАСС 03:42

с чего всё началось

И когда парламентарии говорят о том, что кто-то должен быть запрещен на этой европейской площадке, это говорит о том, что не хватает аргументов в публичном споре. И что лучший способ — это просто заткнуть им рот, не дать возможности говорить.

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации. Об этом заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ

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