Политика

В МИД Украины оценили реакцию ПАСЕ на отзыв приглашения наблюдателямRT на русском 06:06

«В предыдущие годы между Верховной радой Украины и Парламентской ассамблеей Совета Европы существовали дружеские, партнёрские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать», — отметила Зеленко. По её словам, Рада на том этапе инициативно приглашала ПАСЕ наблюдать за выборами.
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В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

Российская газета08:16

Украина ответила на требования ПАСЕ

Lenta.ru06:42

В МИД Украины заявили, что ПАСЕ потеряла авторитет

Газета.Ru08:09

МИД Украины заявил о прекращении дружбы с ПАСЕ

News.ru07:20

В МИД Украины заявили об оставшейся в прошлом дружбе с ПАСЕ

Известия08:10

В МИД Украины оценили реакцию ПАСЕ на отзыв приглашения наблюдателям

RT на русском06:06

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

ТАСС05:20
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
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В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

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Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
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Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
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Москалькова обратилась в прокуратуру по поводу дела сестер Хачатурян

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Политика

Россия предложила Чехии отложить решение по авиасообщению до сентября

«Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона», — сообщили в пресс-службе российского ведомства.
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Рами Малек назвал условие участия в новом фильме про Джеймса Бонда

Обновлено в 10:40
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Все популярные мифы о кофе, чае и какао

Обновлено вчера в 05:19
Политика

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
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Сколько россияне потратили на покупку новых машин

За пять месяцев нынешнего года в России на покупку новых автомобилей потратили 963 миллиарда рублей.
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Политика

Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Политика

Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера

Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
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Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото

На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:37
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
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Происшествия

В Индии покойник ожил на похоронах

Обновлено в 10:29
Футбол

«Ростов» пожаловался в РФС на президента «Чайки»

«Ростов» сообщил, что направил официальное обращение к президенту РФС Александру Дюкову.
Обновлено в 12:01
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом

В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.
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Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира

Обновлено в 11:38
Политика

Матвиенко надеется на продление программы материнского капитала

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что надеется на вынесение до конца года решения о продлении программы материнского капитала до 2025 года.
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Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:51
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
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Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных

В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
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Из-за проблем со здоровьем Стас Пьеха работает на таблетках и уколах

В одном из своих недавних интервью Стас Пьеха признался, что из-за проблем со здоровьем, ему приходится работать на таблетках и уколах.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
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Космос

Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света

При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
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Происшествия

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Как следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, к настоящему времени дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР передано в центральный аппарат ведомства, где было соединено с делом о мошенничестве.
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Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Финансы

Сбербанк получил от «Мечела» новую финансовую модель

Сбербанк получил от горно-металлургической компании «Мечел» обновленную финансовую модель. На данный момент компания проводит ее анализ.
Обновлено в 07:46
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