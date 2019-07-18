Политика
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35РИА Новости 17:46
МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
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Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено в 07:58
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 22:32
Происшествия
Почти 40 человек пострадали в результате поджога аниме-студии в Японии
В результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в японском городе Киото, пострадали не менее 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 23:23
Политика
Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии
Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".
Обновлено в 03:03
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Здоровье
И это не утро: в какое время дня лучше всего есть сладкое
Клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич рассказала, что если очень хочется сладкого, то отказываться не стоит.
Обновлено в 08:14
Политика
В Германии пройдет пленарное заседание форума «Петербургский диалог»
Пленарное заседание германо-российского форума "Петербургский диалог" открывается в 18-й раз в четверг в Петерсберге недалеко от Бонна (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
Обновлено в 17:04
Авто
В России отзывают 120 автомобилей Audi из-за утечки антифриза
Немецкая компания Audi отзывает в России 120 реализованных в 2019 году автомобилей Audi A6 и Audi A7.
Обновлено в 04:42
Политика
Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Финансы
Банки показали рекордный 1 трлн руб. прибыли за полгода
Чистая прибыль банковского сектора за первое полугодие 2019 года выросла на 37% и составила 1005 млрд руб. против 643 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено в 14:56
Экономика
УАЗ и «Мазда-Соллерс» подали заявки на экспортную господдержку
В дальнейшем КППК даст преференциальный доступ и к логистической субсидии, компенсирующей часть затрат на перевозку продукции,— у машиностроителей эта мера считается наиболее эффективной, а также льготному лизингу и другим инструментам поддержки спроса.
Обновлено в 21:22
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Космос
В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну
В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну.
Обновлено в 08:39
Политика
Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 21:49
Общество
Россияне считают, что высокую зарплату можно получать без образования
Большинство россиян считают, что образование необязательно для устройства на высокооплачиваемую работу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 22:40
Политика
Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено в 20:01
Экономика
Мексика арестовала счета лиц по делу о поставках товаров в Венесуэлу
Глава финансовой разведки минфина Мексики Сантьяго Ньето сообщил в среду об аресте сразу 19 счетов физических и юридических лиц, связанных с поставками некачественных продуктов по завышенным ценам Венесуэле.
Обновлено в 21:24
Наука
Нейросеть смогла собрать кубик Рубика за 20 ходов
Исследователи из Калифорнийского университета создали искусственный интеллект, который сделал невероятное — собрал кубик Рубика эффективнее человека и за 20 ходов.
Обновлено в 00:58
Общество
В Роскачестве рассказали, как нужно выбирать арбузы
Роскачество дало рекомендации по выбору сладкого и спелого арбуза.
Обновлено в 04:27
Футбол
БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:26
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено в 21:16
Кино
Вышел трейлер нового сезона PUBG
Обновлено в 09:06