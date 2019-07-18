Политика

В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35RT на русском 18:11

МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Турции.
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Турция назвала несправедливым решение США по программе F-35

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Политика

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Аудитория платных подписчиков видеосервиса Netflix в США впервые пошла на убыль.
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Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу

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Ведущий конструктор КБ «Малахит» рассказал о том, что новейшие неатомные подводные лодки типа «Пиранья» П-750Б с воздухонезависимой энергетической установкой будут вооружены ракетами «Калибр», а также минами и торпедами.
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В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми

Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 20:20
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СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

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Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии

Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".
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Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном

Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.
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Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.
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17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

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Транспорт

Почти все дороги в России сделают платными

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Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»

"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
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Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
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Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
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Появились первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris

Южнокорейский бренд готовится представить китайской публике обновленную версию бестселлера Verna, известную в России как Hyundai Solaris.
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Антонов заявил о развязывании США визовой войны

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.
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Google официально закрыл проект поисковика с цензурой для Китая

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В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

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