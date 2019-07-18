Политика
В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35RT на русском 18:11
МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Турции.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:03, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией
Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения своих военнослужащих.
Обновлено в 21:45
Экономика
Американская аудитория Netflix впервые пошла на убыль
Аудитория платных подписчиков видеосервиса Netflix в США впервые пошла на убыль.
Обновлено в 19:57
Политика
Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Ведущий конструктор КБ «Малахит» рассказал о том, что новейшие неатомные подводные лодки типа «Пиранья» П-750Б с воздухонезависимой энергетической установкой будут вооружены ракетами «Калибр», а также минами и торпедами.
Обновлено в 08:16
Экономика
Заказав новогодний авиабилет на Мальдивы сейчас, можно сэкономить 61% - исследование
Эксперты изучили статистику бронирований авиабилетов в 2018 году и сравнили стоимость новогодних перелетов из России в июле и в декабре.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми
Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 20:20
Политика
Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии
Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".
Обновлено в 03:03
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном
Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.
Обновлено в 19:53
Политика
Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Общество
Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты
Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц
Седокова давно мечтала о собственном жилье в столице, но сейчас в новую квартиру она пока переезжать не собирается, так как там идет ремонт.
Обновлено в 04:14
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Транспорт
Почти все дороги в России сделают платными
Ко второму чтению подготовлен законопроект, согласно которому на 70% территории РФ появятся платные дороги.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
Обновлено в 18:14
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»
Обновлено в 01:50
Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Авто
Появились первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris
Южнокорейский бренд готовится представить китайской публике обновленную версию бестселлера Verna, известную в России как Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:43
Политика
Антонов заявил о развязывании США визовой войны
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.
Обновлено в 17:39
Технологии
Google официально закрыл проект поисковика с цензурой для Китая
Ранее сообщалось, что Dragonfly уже готов к запуску и его даже одобрили в Китае.
Обновлено в 11:54
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon»
В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен).
Обновлено в 08:55
ЖКХ
В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора
В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Футбол
«Селтик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Шотландский "Селтик" победил на своем поле боснийский футбольный клуб "Сараево" со счетом 2:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.
Обновлено в 17:07
Гаджеты
«Яндекс» нашел способ следить за доходами пользователей
Патент, зарегистрированный «Яндексом», получил название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства».
Обновлено в 18:12