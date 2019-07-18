МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Турции.

В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

Политика Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения своих военнослужащих.

Экономика Американская аудитория Netflix впервые пошла на убыль Аудитория платных подписчиков видеосервиса Netflix в США впервые пошла на убыль.

Политика Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Армия и оружие Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами» Ведущий конструктор КБ «Малахит» рассказал о том, что новейшие неатомные подводные лодки типа «Пиранья» П-750Б с воздухонезависимой энергетической установкой будут вооружены ракетами «Калибр», а также минами и торпедами.

Экономика Заказав новогодний авиабилет на Мальдивы сейчас, можно сэкономить 61% - исследование Эксперты изучили статистику бронирований авиабилетов в 2018 году и сравнили стоимость новогодних перелетов из России в июле и в декабре.

Происшествия В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Политика Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".

Политика Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.

Политика Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.

Общество Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.

Шоу-бизнес Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц Седокова давно мечтала о собственном жилье в столице, но сейчас в новую квартиру она пока переезжать не собирается, так как там идет ремонт.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Транспорт Почти все дороги в России сделают платными Ко второму чтению подготовлен законопроект, согласно которому на 70% территории РФ появятся платные дороги.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2» "С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.

Политика Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.

Общество Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Политика Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.

Авто Появились первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris Южнокорейский бренд готовится представить китайской публике обновленную версию бестселлера Verna, известную в России как Hyundai Solaris.

Политика Антонов заявил о развязывании США визовой войны Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.

Технологии Google официально закрыл проект поисковика с цензурой для Китая Ранее сообщалось, что Dragonfly уже готов к запуску и его даже одобрили в Китае.

Экономика «Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon» В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен).

ЖКХ В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.

Футбол «Селтик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Шотландский "Селтик" победил на своем поле боснийский футбольный клуб "Сараево" со счетом 2:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.