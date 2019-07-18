МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.

с чего всё началось

Вашингтон в среду объявил о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну С-400. Белый дом отметил, что покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов несовместима с поставками новейших американских истребителей.

В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

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