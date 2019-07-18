Политика
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35РИА Новости 17:46
Вашингтон в среду объявил о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну С-400. Белый дом отметил, что покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов несовместима с поставками новейших американских истребителей.
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МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.РИА Новости17:46
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Гаджеты
Xiaomi начала сбор средств на электрическую отвертку Mijia Electric Screwdriver — за час объем заказов превысил 10 000 штук
Обновлено в 06:15
Происшествия
Дело обвиненного в сексуальном насилии Кевина Спейси прекратили
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси.
Обновлено в 17:45
Политика
МИД КНР высоко оценил слова Лаврова о «китайской угрозе»
Пекин высоко ценит слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о раскручивании мифа «китайской угрозы» для Сибири и Дальнего Востока.
Обновлено в 07:51
Политика
Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
Обновлено в 15:44
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Космос
«Сотбис» продаёт записи высадки на Луну
На аукционе «Сотбис» в скором времени будут проданы видеозаписи исторической высадки на Луну космонавтов NASA.
Обновлено в 04:06
Общество
Врио губернатора Сахалинской области опять встречается с населением
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко гастролирует по "городам и весям" острова, активность высокопоставленного чиновника может быть связана с предстоящими выборами руководителя региона в сентябре 2019 года, сообщает Vostok.Today.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Происшествия
В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми
По информации РЕН ТВ, в московском аэропорту Шереметьево уже почти на шесть часов задерживают рейс во Владивосток.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Российский теплоход потерял ход в Японском море
Российский теплоход "Гранит", на борту которого находятся 15 членов экипажа, потерял ход недалеко от южнокорейского порта Ульсан.
Обновлено в 20:22
Космос
«Роскосмос» посчитал, что корабли SpaceX и Boeing небезопасны
ИА "Ореанда-Новости" Руководство российской государственной корпорации «Роскосмос» считает, что космические корабли SpaceX и Boeing небезопасны.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Экономика
Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ
Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Футбол
Юрий Дюпин: «Для меня „Анжи“ не был для заработка денег»
Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин рассказал, рассчитался ли его бывший клуб "Анжи" с задолженностями из-за проблем с финансированием.
Обновлено в 20:03
Наука
В России ожидается ухудшение климата
Ученый Йозеф Урбан заключил, что, если удастся замедлить глобальное потепление климата, тогда удалось бы замедлить и соответствующие негативные последствия, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:56
Игры
Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС
Вдобавок скоро игра появится в интернет-кафе Южной Кореи. The Division 2, ставшая самым успешным релизом первой половины года.
Обновлено в 12:45
Политика
Мэй поблагодарила Гибралтар за поддержание санкций ЕС против Сирии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила руководство Гибралтара за соблюдение санкций Евросоюза.
Обновлено в 17:32
Политика
Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено в 19:57
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Здоровье
Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека
Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о том, как психологическое здоровье отражается на болезнях человека.
Обновлено в 20:10