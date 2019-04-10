Политика
Турция пригрозила США еще одной сделкой с Россией по ЗРК С–400Известия 04:25
Турция заключит с Россией еще один договор на поставку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, если Вашингтон откажет Анкаре в передаче ЗРК Patriot. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, 10 апреля, в интервью телеканалу NTV.
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