Турция пригрозила США еще одной сделкой с Россией по ЗРК С–400Известия 04:25

Турция заключит с Россией еще один договор на поставку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, если Вашингтон откажет Анкаре в передаче ЗРК Patriot. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, 10 апреля, в интервью телеканалу NTV.

Турция пригрозила США еще одной сделкой с Россией по ЗРК С–400

Кино Фонд кино профинансирует фильм Алексея Учителя про войну в Сирии По итогам конкурса совет Фонда кино решил профинансировать фильм «Пальмира» кинокомпании «Рок» Алексея Учителя, продюсера и режиссера «исторической» драмы «Матильда».

Финансы Рубль растет к доллару и евро в начале торгов В начале торгов 10 апреля рубль демонстрирует рост к доллару и евро. Соответствующие данные приводит Московская биржа.

Футбол Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.

Политика Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.

Армия и оружие Военные провели учения с ЗРК С-400 в Крыму Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые находятся в Республике Крым, успешно отразили удар условного врага, сообщили 10 апреля в пресс-службе Южного военного округа.

Происшествия В Челябинске жестоко убили двух пенсионеров Преступление совершено в их частном доме, пенсионеры найдены с тяжелыми черепно-мозговыми травмами.

Путешествия Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.

Общество Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет Смогли ли рабочие догнать оленя и снять с него одежду или животное так и бегает по тундре в каске и жилете, пока тоже неизвестно.

Шоу-бизнес Свадебные фотографы рассказали о признаках скорого развода Свадебные фотографы на популярном портале Reddit описали случаи на торжествах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы в отношениях молодоженов.

Экономика РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи Подконтрольный ОАО РЖД оператор связи «Транстелеком» может выйти из капитала футбольного клуба «Локомотив».

Футбол «Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера.

Политика Три эксперта VADA прибыли в Киев Сегодня, 10 апреля, стало известно о том, что три эксперта VADA прибыли в Киев и совместно с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко провели пресс-конференцию на НСК «Олимпийский».

Армия и оружие КСИР пообещал симметрично ответить на атаку любой страны Корпус стражей исламской революции (КСИР) симметрично ответит на атаки любой страны, но ответа на израильские авиаудары в Сирии пока нет из-за нежелания развязывать войну, заявил председатель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише.

Общество ЗакС отправил в Госдуму свой вариант закона о реновации Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали свой проект федерального закона о реновации жилищного фонда для российских регионов и отправили его на рассмотрение в Госдуму.

Происшествия СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.

Политика На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Происшествия Маршрутка столкнулась с автобусом на северо-западе Москвы Рейсовый автобус и маршрутное такси столкнулись на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Общество Коллекторов смогут наказывать задним числом Напомним, с 1 января 2017 года в России вступил в силу закон о коллекторах, который серьёзно ограничил взыскателей долгов в методах работы.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала новорожденного сына Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.

Происшествия ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП «В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.

Происшествия Криминального авторитета Таро снова арестовали Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.

Политика Володин отругал депутата за мат в соцсетях Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату Ольге Алимовой за то, что она использует ненормативную лексику в соцсетях.

Происшествия Жителя Астрахани судят за недонесение на соседа В Астраханской области в отношении 32-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о «несообщении о преступлении».