МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

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