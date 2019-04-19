Политика
В МИД Сербии сообщили о нежелании вводить санкции против РоссииПолитическая Экспертиза 02:41
В интервью российскому СМИ министр заявил, что Сербия никогда не вводила и не собирается вводить санкции или другие ограничительные меры против Москвы. При этом он отметил, что из-за такой позиции на Белград оказывается мощное давление.
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Наука
Обнаружены недостатки зубной щетки и пасты
Американские ученые исследовали недостатки и преимущества зубной пасты и щетки.
Обновлено 16 апреля в 18:24
Армия и оружие
ЛНР: украинские боевики стянули к фронту «Ураганы»
Начальник управления пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уличил Украину в агрессивных приготовлениях.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Дагестане отравились более 70 детей
Обновлено в 08:38
Кино
Генри Кавилл поделился фотографией своих ведьмачьих шрамов
Уже известно, что в сериале «Ведьмак» от Netflix Геральта сыграет Генри Кавилл, известный по роли Супермена в киновселенной DC.
Обновлено в 03:55
Хоккей
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»
"Каролина" обыграла "Вашингтон" (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Здоровье
Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор
Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.
Обновлено в 03:51
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Политика
В Киеве националисты прошли маршем в поддержку Порошенко
В Киеве националисты прошли по улицам города в поддержку кандидатуры Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Наука
Начались испытания CRISPR для лечения рака
Американские ученые начали первые клинические испытания CRISPR для лечения рака у людей.
Обновлено в 02:49
Культура
Норкин прервал молчание и высказался о своем самочувствии
Ранее друг Андрея Норкина, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал, что в конце этой недели должна состояться встреча телеведущего с руководством НТВ, после которой станет понятно, вернется ли Норкин в свою программу.
Обновлено вчера в 14:50
Космос
Потенциально опасный астероид пролетел в 219 тыс. км от Земли
Астероид 2019 GC6 пролетел на расстоянии в 219 тыс. км от Земли — вдвое ближе среднего расстояния между планетой и Луной.
Обновлено в 08:14
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Зеленский представил Украине свою команду
Обновлено вчера в 14:54
Политика
На Северном Кавказе в 2018 году ликвидировали 64 боевика
Силовики в 2018 году ликвидировали 64 боевика на территории Северо-Кавказского федерального округа, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу в Махачкале на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Сын Ужахова рассказал, как задержали отца
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Политика
Лукашенко пригрозил проклятием за присоединение Белоруссии к России
Комментируя вопрос о присоединении Белоруссии к Российской Федерации, Лукашенко заявил, что «кто посмеет силой это сделать — получит мощнейший ответ от нашего народа».
Обновлено в 06:58
Политика
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом (сюда относится и Россия), будут платить за визу по новым правилам 40 евро вместо 35.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27