Политика

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг ИранаRT на русском вчера в 21:23

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Саудовская Аравия пообещала «со всей силой» ответить на нападение

Взгляд.рувчера в 21:33

Глава МИД Саудовской Аравии призвал запретить Ирану «сеять хаос»

РИА Новостивчера в 21:40

Саудовская Аравия пообещала нанести ответный удар в случае нападения на нее

Интерфаксвчера в 21:35

МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в дестабилизации положения в регионе

РБКвчера в 23:57

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

RT на русскомвчера в 21:23

Саудовская Аравия предостерегает Иран от развязывания войны в регионе

Эхо Москвывчера в 21:08

СМИ: в Саудовской Аравии заявили, что готовы «со всей силой» ответить на недавние атаки

ТАССвчера в 20:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Музыка

Киркоров оценил результат Лазарева на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 22:10
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика

Мария Бутина записала видеообращение

Обновлено в 06:04
Музыка

Объявлен победитель «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 19:02
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Авто

Названы 15 самых некрасивых концептов

Недавно портал zr.ru составил ТОП самых "уродливых" прототипов концепт-каров, не запущенных в производство.
Обновлено 17 мая в 11:00
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»

Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Наука

Исследователи представили робота-насекомое

Исследователям из Университета Южной Калифорнии удалось создать робота, который летает ловко и ровно.
Обновлено в 05:38
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Обновлено в 02:51
Футбол

Урал — Локомотив 2:2

Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка

Обновлено в 03:30
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Кино

Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котов

Компания Xiaomi представила новый продукт — умную кормушку для кошек и небольших собак Furrytail Pet Smart Feeder.
Обновлено вчера в 10:23
Политика

На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича

После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 06:29
Политика

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку

Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

Обновлено в 05:11
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Политика

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 04:24
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Музыка

Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде

Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Технологии

Топ-8 высокооплачиваемых работ, которые можно делать не выходя из дома

Наконец, самая высокооплачиваемая удалённая работа ― диапазон годовой зарплаты начинается с $94 000 и заканчивается на $303 000.
Обновлено в 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное