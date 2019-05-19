Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг ИранаRT на русском вчера в 21:23
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
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Музыка
Киркоров оценил результат Лазарева на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 22:10
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика
Мария Бутина записала видеообращение
Обновлено в 06:04
Музыка
Объявлен победитель «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Авто
Названы 15 самых некрасивых концептов
Недавно портал zr.ru составил ТОП самых "уродливых" прототипов концепт-каров, не запущенных в производство.
Обновлено 17 мая в 11:00
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»
Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Наука
Исследователи представили робота-насекомое
Исследователям из Университета Южной Калифорнии удалось создать робота, который летает ловко и ровно.
Обновлено в 05:38
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»
Обновлено в 02:51
Футбол
Урал — Локомотив 2:2
Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка
Обновлено в 03:30
Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котов
Компания Xiaomi представила новый продукт — умную кормушку для кошек и небольших собак Furrytail Pet Smart Feeder.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича
После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 06:29
Политика
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку
Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле
Обновлено в 05:11
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Политика
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 04:24
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Музыка
Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде
Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Технологии
Топ-8 высокооплачиваемых работ, которые можно делать не выходя из дома
Наконец, самая высокооплачиваемая удалённая работа ― диапазон годовой зарплаты начинается с $94 000 и заканчивается на $303 000.
Обновлено в 04:33