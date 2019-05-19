Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг ИранаRT на русском вчера в 21:23
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
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Политика
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского
Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании
Обновлено вчера в 04:49
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио
Как отмечается, в связи с этим Главное метеорологическое управление Японии приняло решение повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли
Обновлено вчера в 16:12
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале Евровидения
Организаторы Евровидения приняли решение о дисквалификации белорусского жюри перед финалом песенного конкурса.
Обновлено вчера в 12:54
Наука
Древние каменные кувшины обнаружили в Лаосе
Археологи из Австралийского национального университета нашли 15 прежде неизвестных площадок, где расположено 137 гигантских кувшинов.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено вчера в 17:51
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено вчера в 23:53
Космос
На Байконуре приступили к заправке космического аппарата «Спектр-РГ»
Обновлено вчера в 00:40
Единоборства
Дос Аньос победил Ли в главном поединке UFC Fight Night
В главном поединке соревнований Рафаэль Дос Аньос, выступающий в полусреднем весе, победил Кевина Ли.
Обновлено вчера в 23:53
Здоровье
В Дербенте открылся кабинет неотложной помощи
Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие
Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири
Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено вчера в 13:24
Музыка
Первый канал аннулирует результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Напомним, победителем проекта шестого сезона стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено 16 мая в 08:47
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1
Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено вчера в 17:30
Хоккей
Канада разгромила Германию на чемпионате мира
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Кузнецова предложила создать единую службу помощи семьям в трудной ситуации
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что в России нужна служба помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая работала бы по принципу "одного окна".
Обновлено вчера в 10:31
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты
Honor 20 получит специальную версию в честь фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
Как стало известно, Honor 20 получит специальную версию в честь нового голливудского блокбастера «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men Black Phoenix), который выходит в прокат в начале июня.
Обновлено вчера в 03:31