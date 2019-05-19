В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг ИранаRT на русском вчера в 21:23

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

Единоборства Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.

Происшествия В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Футбол Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».

Армия и оружие Боевики напали на сирийские войска в Идлибе Боевики из запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" напали в субботу на позиции сирийских войск в районе Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб.

Космос SpaceX подала иск к правительству США Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.

Происшествия Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.

Музыка Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.

Политика Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.

Политика Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.

Музыка Лазарев рассказал, в каком случае примет участие в Евровидении Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что не собирается больше принимать участие в Евровидении в качестве конкурсанта, но надеется, что его пригласят выступить в качества специального гостя.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Политика В Италии заявили о необходимости отмены антироссийских санкций Чентинайо пообещал, что вместе со сторонниками постарается убедить всех в этом, пишет РИА Новости.

Политика Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киеве на мероприятии по случаю Дня Европы, дал команде избранного главы государства Владимира Зеленского ряд советов относительно ведения внешней политики республики, передают порталы УНИАН и «Украинские новости».

Религия В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.

Происшествия Пять человек погибли при крушении частного самолета в Гондурасе В результате погибли пять иностранных туристов, в том числе пилот, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Политика Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.

Общество Гороскоп на 19 мая: придется много общаться Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.

Политика Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.