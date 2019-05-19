Политика

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг ИранаRT на русском вчера в 21:23

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
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Саудовская Аравия пообещала «со всей силой» ответить на нападение

Взгляд.рувчера в 21:33

Глава МИД Саудовской Аравии призвал запретить Ирану «сеять хаос»

РИА Новостивчера в 21:40

Саудовская Аравия пообещала нанести ответный удар в случае нападения на нее

Интерфаксвчера в 21:35

МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в дестабилизации положения в регионе

РБКвчера в 23:57

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

RT на русскомвчера в 21:23

Саудовская Аравия предостерегает Иран от развязывания войны в регионе

Эхо Москвывчера в 21:08

СМИ: в Саудовской Аравии заявили, что готовы «со всей силой» ответить на недавние атаки

ТАССвчера в 20:39
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Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области

Обновлено в 02:21
Единоборства

Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова

В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
Обновлено вчера в 17:14
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Обновлено 17 мая в 09:39
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие

Боевики напали на сирийские войска в Идлибе

Боевики из запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" напали в субботу на позиции сирийских войск в районе Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб.
Обновлено в 02:54
Космос

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве

Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России

Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Музыка

Лазарев рассказал, в каком случае примет участие в Евровидении

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что не собирается больше принимать участие в Евровидении в качестве конкурсанта, но надеется, что его пригласят выступить в качества специального гостя.
Обновлено вчера в 21:29
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Обновлено вчера в 14:08
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Обновлено в 02:51
Происшествия

В Уфе найдена мертвой пропавшая 43-летняя женщина

Обновлено в 03:26
Политика

Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане

Обновлено 17 мая в 04:06
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

В Приморье семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Обновлено вчера в 22:28
Политика

В Италии заявили о необходимости отмены антироссийских санкций

Чентинайо пообещал, что вместе со сторонниками постарается убедить всех в этом, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киеве на мероприятии по случаю Дня Европы, дал команде избранного главы государства Владимира Зеленского ряд советов относительно ведения внешней политики республики, передают порталы УНИАН и «Украинские новости».
Обновлено вчера в 09:18
Религия

В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен

В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Пять человек погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

В результате погибли пять иностранных туристов, в том числе пилот, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:43
Общество

Приморский силач протащил 18-тонный самосвал

Обновлено в 01:58
Общество

Baijiahao (Китай): как русские — «воинственный народ» — пьют чай? Такое вы никак не могли себе представить! (Baijiahao)

Величественный Кремль и другие исторические здания представляют собой квинтэссенцию мудрости русского народа.
Обновлено в 02:00
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:36
Общество

Гороскоп на 19 мая: придется много общаться

Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Хоккей

Сборная Канады нанесла Германии первое поражение на ЧМ-2019

Сборная Канады разгромила команду Германии со счетом 8:1 в матче группового этапа чемпионата мира — 2019 в Словакии.
Обновлено вчера в 12:24
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Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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