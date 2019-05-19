Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг ИранаRT на русском вчера в 21:23
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
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Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области
Обновлено в 02:21
Единоборства
Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова
В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
Обновлено вчера в 17:14
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Обновлено 17 мая в 09:39
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
Боевики напали на сирийские войска в Идлибе
Боевики из запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" напали в субботу на позиции сирийских войск в районе Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб.
Обновлено в 02:54
Космос
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве
Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Музыка
Лазарев рассказал, в каком случае примет участие в Евровидении
Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что не собирается больше принимать участие в Евровидении в качестве конкурсанта, но надеется, что его пригласят выступить в качества специального гостя.
Обновлено вчера в 21:29
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Обновлено вчера в 14:08
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Уфе найдена мертвой пропавшая 43-летняя женщина
Обновлено в 03:26
Политика
Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане
Обновлено 17 мая в 04:06
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
В Приморье семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Обновлено вчера в 22:28
Политика
В Италии заявили о необходимости отмены антироссийских санкций
Чентинайо пообещал, что вместе со сторонниками постарается убедить всех в этом, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киеве на мероприятии по случаю Дня Европы, дал команде избранного главы государства Владимира Зеленского ряд советов относительно ведения внешней политики республики, передают порталы УНИАН и «Украинские новости».
Обновлено вчера в 09:18
Религия
В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен
В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Пять человек погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
В результате погибли пять иностранных туристов, в том числе пилот, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:43
Общество
Приморский силач протащил 18-тонный самосвал
Обновлено в 01:58
Общество
Baijiahao (Китай): как русские — «воинственный народ» — пьют чай? Такое вы никак не могли себе представить! (Baijiahao)
Величественный Кремль и другие исторические здания представляют собой квинтэссенцию мудрости русского народа.
Обновлено в 02:00
Политика
Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:36
Общество
Гороскоп на 19 мая: придется много общаться
Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Хоккей
Сборная Канады нанесла Германии первое поражение на ЧМ-2019
Сборная Канады разгромила команду Германии со счетом 8:1 в матче группового этапа чемпионата мира — 2019 в Словакии.
Обновлено вчера в 12:24