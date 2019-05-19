Армия и оружие

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг ИранаRT на русском 21:23

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
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Глава МИД Саудовской Аравии призвал запретить Ирану «сеять хаос»

РИА Новости21:40

Саудовская Аравия предостерегает Иран от развязывания войны в регионе

Эхо Москвы21:08

Саудовская Аравия заявила о готовности ответить на недавние обстрелы

РЕН ТВ21:34

Саудовская Аравия пообещала «со всей силой» ответить на нападение

Взгляд.ру21:33

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

RT на русском21:23

Саудовская Аравия пообещала нанести ответный удар в случае нападения на нее

Интерфакс21:35

СМИ: в Саудовской Аравии заявили, что готовы «со всей силой» ответить на недавние атаки

ТАСС20:39
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Хоккей

Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести

Латвия всегда была крепкой командой. Тем более играть против нас для них тройная мотивация.
Обновлено в 09:09
Авто

Составлен топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей

Автомобили французской корпорации Renault возглавили рейтинг машин европейских марок стоимостью до 700 тысяч рублей.
Обновлено в 02:44
Музыка

На «Евровидении» в Израиле исландская группа поддержала Палестину

Исландская группа Hatari, представлявшая свою страну на «Евровидении-2019», использовала международный музыкальный конкурс, который в этому году прошел в Тель-Авиве, для протеста против оккупации Израилем палестинских территорий.
Обновлено в 20:30
Общество

Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы

Около 30% россиян страдают от бессонницы, в основном это жители больших городов, рассказал РИА Новости гендиректор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин.
Обновлено в 21:17
Политика

Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого в «консолидацию Европы»

Обновлено в 15:48
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Обновлено в 19:13
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Политика

Саудовский король экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено в 22:46
Политика

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено в 22:55
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Обновлено в 22:22
Музыка

Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гей

Победитель "Евровидения - 2019" певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал, сообщает Super.ru.
Обновлено в 20:26
Авто

На продажу выставлен уникальный пикап РАФ

Обновлено в 17:49
Здоровье

В Дербенте открылся кабинет неотложной помощи

Обновлено в 06:36
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Космос

Роскосмос показал песчаную бурю с борта МКС

Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Олег Газманов признался, что спит с женой в разных комнатах

Обновлено в 09:51
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:32
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Здоровье

Умная, водородная, с перегноем: как торговцы наживаются на продаже воды

Еще с евангельских времен многим не дает покоя история превращения воды в вино.
Обновлено в 14:12
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Модное разочарование: семь неудачных выходов звезд на Каннском кинофестивале

Виктория Боня Светская львица не пропускает ни одного Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 11:07
Происшествия

На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком

Пожар произошел в складском здании во втором Котляковском переулке в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:14
Игры

CD Projekt Red обещает относиться к разработчикам Cyberpunk 2077 с уважением

Соучредитель компании CD Projekt Red Марчин Ивински и геймдиректор игры Cyberpunk 2077 Адам Бадовский рассказали о недавних проблемах, связанных с разработкой игр, в интервью с журналистом Kotaku Джейсоном Шрейером.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие

В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ

Обновлено в 08:26
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Выбросивший с 4 этажа собаку мужчина арестован в Петербурге

Обновлено в 10:25
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Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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