В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг ИранаRT на русском 21:23

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

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