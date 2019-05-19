Армия и оружие
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг ИранаRT на русском 21:23
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Хоккей
Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести
Латвия всегда была крепкой командой. Тем более играть против нас для них тройная мотивация.
Обновлено в 09:09
Авто
Составлен топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Автомобили французской корпорации Renault возглавили рейтинг машин европейских марок стоимостью до 700 тысяч рублей.
Обновлено в 02:44
Музыка
На «Евровидении» в Израиле исландская группа поддержала Палестину
Исландская группа Hatari, представлявшая свою страну на «Евровидении-2019», использовала международный музыкальный конкурс, который в этому году прошел в Тель-Авиве, для протеста против оккупации Израилем палестинских территорий.
Обновлено в 20:30
Общество
Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы
Около 30% россиян страдают от бессонницы, в основном это жители больших городов, рассказал РИА Новости гендиректор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин.
Обновлено в 21:17
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500
Обновлено в 19:13
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Политика
Саудовский король экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено в 22:46
Политика
Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено в 22:55
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Обновлено в 22:22
Музыка
Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гей
Победитель "Евровидения - 2019" певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал, сообщает Super.ru.
Обновлено в 20:26
Авто
На продажу выставлен уникальный пикап РАФ
Обновлено в 17:49
Здоровье
В Дербенте открылся кабинет неотложной помощи
Обновлено в 06:36
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Космос
Роскосмос показал песчаную бурю с борта МКС
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:32
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Здоровье
Умная, водородная, с перегноем: как торговцы наживаются на продаже воды
Еще с евангельских времен многим не дает покоя история превращения воды в вино.
Обновлено в 14:12
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Модное разочарование: семь неудачных выходов звезд на Каннском кинофестивале
Виктория Боня Светская львица не пропускает ни одного Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 11:07
Происшествия
На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком
Пожар произошел в складском здании во втором Котляковском переулке в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:14
Игры
CD Projekt Red обещает относиться к разработчикам Cyberpunk 2077 с уважением
Соучредитель компании CD Projekt Red Марчин Ивински и геймдиректор игры Cyberpunk 2077 Адам Бадовский рассказали о недавних проблемах, связанных с разработкой игр, в интервью с журналистом Kotaku Джейсоном Шрейером.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Обновлено в 08:26