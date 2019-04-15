В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТОRT на русском 14:10

Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью. НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика.

Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко. Он подчеркнул, что это произошло из-за отказа альянса от повестки в отношениях с Москвой.

В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО

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