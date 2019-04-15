Политика
В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТОRT на русском 14:10
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко. Он подчеркнул, что это произошло из-за отказа альянса от повестки в отношениях с Москвой.
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Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью. НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика.
— Александр Грушко, российский дипломатПолитРоссия 06:32
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