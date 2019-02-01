Политика

В МИД России заявили о попытках США развязать гонку вооруженийRT на русском 08:04

Намерение США выйти из ДРСМД показывает, что Вашингтон начинает «игру на экономическое изматывание» Москвы, заявили в МИД России. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Штаты намерены развязать новую гонку вооружений.
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Сергей Рябков
Очень тревожная тенденция. Мне кажется в сегодняшнем Вашингтоне все меньше тех, кто в принципе готов рассматривать контроль над вооружениями в качестве эффективного способа обеспечения собственной безопасности.
— Сергей Рябков, российский дипломатРИА Новости 04:44
с чего всё началось
Сергей Рябков в интервью телеканалу "Россия-24
" отметил, что РФ заботится о собственной безопасности, вследствие чего страна будет находиться под защитой вне зависимости от дальнейших шагов, которые предпримет руководство Соединенных Штатов Америки.
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