Политика

МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряковРоссийская газета 08:57

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
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В МИД рассказали о переговорах по обмену украинских моряков

Конечно, обсуждаем ", - сказал Карасин журналистам.
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Москалькова и Денисова обсудили 10 кейсов россиян, арестованных на Украине

РИА Новости10:03

В МИДе сообщили об обсуждении обмена арестованных украинских моряков

РБК09:27

Зам.главы МИДа: Россия и Украина действительно обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков

Эхо Москвы09:00

России и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков

Газета.Ru08:45

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

Интерфакс08:30

Россия начала обсуждать с Украиной обмен арестованных моряков

Lenta.ru08:25

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

RT на русском09:27
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Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

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Перенесший инфаркт Касильяс войдет в руководство «Порту»

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Транспорт

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Одна из главных транспортных магистралей Северной столицы - Шуваловский проспект - в обозримом будущем станет длиннее почти на три километра.
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Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

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Обновлено в 08:39
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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Глава Семикаракорска Ростовской области Александр Черненко заявил РИА Новости, что намерен выяснить, кто и в какое время проводит работы по углублению реки Дон, шум от которых местные жители называют "ревом дракона".
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Экономика

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Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины

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Обновлено в 09:28
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Орловские медики начали «итальянскую» забастовку

Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
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Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
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В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
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Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви

Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
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