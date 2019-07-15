Вопрос о возможном обмене арестованных в России 24 украинских моряков обсуждается с украинской стороной. Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил "Интерфаксу".

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Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин. «Конечно, обсуждается, думаем над этим», — приводит Интерфакс ответ Карасина на соответствующий вопрос.

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

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