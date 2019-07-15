Политика

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждаетсяRT на русском 09:27

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин. «Конечно, обсуждается, думаем над этим», — приводит Интерфакс ответ Карасина на соответствующий вопрос.
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с чего всё началось

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

Вопрос о возможном обмене арестованных в России 24 украинских моряков обсуждается с украинской стороной. Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил "Интерфаксу".
Интерфакс08:30

Подробнее о событии

Карасин: Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков

ТАСС08:49

В МИДе сообщили об обсуждении обмена арестованных украинских моряков

РБК09:27

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

RT на русском09:27

Россия и Украина действительно обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков

Эхо Москвы11:14

Москалькова и Денисова обсудили 10 кейсов россиян, арестованных на Украине

РИА Новости10:03

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

Интерфакс08:30

Россия начала обсуждать с Украиной обмен арестованных моряков

Lenta.ru08:25
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Футбол

«Бавария» признала поражение в ситуации с Лероем Сане

Ранее руководство «Баварии» публично высказывалось о том, что хочет видеть Сане среди своих игроков.
Обновлено в 07:46
Общество

Первая российская мощная газовая турбина заработала

Обновлено в 10:34
Происшествия

Восстановлен полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост

Обновлено в 09:08
Здоровье

Свердловские врачи впервые провели операцию на почке новорожденному

Врачи Свердловской областной клинической больницы впервые провели операцию на почке новорожденному, сообщает издание АиФ-Урал.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Экономика

Потребительская уверенность россиян укрепляется медленно: ВШЭ

Индекс потребительской уверенности населения России во втором квартале 2019 года восстановился слабо - лишь на 1 процентный пункт, оставаясь глубоко в отрицательной зоне на отметке -15%, сообщила Высшая школа экономики в понедельник.
Обновлено в 05:22
Транспорт

Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30
Гаджеты

Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в РФ

По данным ритейлеров, лидерами продаж в первом полугодии стали бренды Xiaomi, Samsung и Honor, при этом самую большую выручку в кассу приносят смартфоны от Apple.
Обновлено в 10:22
Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе

Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Политика

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 05:43
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Экономика

В России подешевели полисы ОСАГО

По информации организации, полисы стали дешевле в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.
Обновлено в 09:23
Наука

Отлучение австралопитеков от материнской груди датировали по зубам

Исследователи сравнивали соотношение химических элементов в слоях эмали, которые, подобно годичным кольцам у деревьев, соответствуют месяцам и годам развития зуба.
Обновлено в 11:00
Политика

Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт

Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Протестующих против вырубки леса в Подмосковье разогнали дубинками

Обновлено в 05:08
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Общество

Для ремонта «Адмирала Кузнецова» модернизируют док в Мурманске

Судоремонтный завод Мурманска 35 модернизирует сухой док, чтобы принять на ремонт единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Футбол

Дани Алвес тоже открыл бутылку. С помощью плавок и легкого движения

Алвес сделал это с помощью собственных плавок. Ранее защитник "Реала" Серхио Рамос открыл бутылку языком.
Обновлено в 11:06
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Божена Рынска упала с лестницы и сломала руку

Известная журналистка Божена Рынска недавно упала с лестницы, в результате чего повредила руку.
Обновлено в 11:17
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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