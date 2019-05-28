Политика
В МИД России вызвали посла ИспанииИнфо24 вчера в 14:12
Дипломату сообщили, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией» и также указали на противоречие между его высказыванием и восприятием отношения между двумя странами как дружественных.
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Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Авто
Компания BMW обновила кроссовер X1
Баварский компактный внедорожник получил обновленные внешние элементы, соответствующие текущему языку дизайна BMW, а скромные обновления интерьера дополняют изменения снаружи.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль
Обновлено в 04:11
Экономика
Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами
В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 03:38
Политика
В ОБСЕ отреагировали на задержание шеф-редактора Sputnik Литва
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир отреагировал на задержание шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема в аэропорту Вильнюса.
Обновлено в 04:30
Наука
Назван эффективный способ избавиться от жира на животе
Ученые из Американского гериатрической ассоциации назвали самый эффективный способ избавиться от излишних жировых отложений на животе.
Обновлено в 04:14
Общество
«Росконтроль» назвал производителей опасного меда
Эксперты «Росконтроля» проверили липовый мед, продающийся на российских прилавках.
Обновлено в 02:41
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциям
Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.
Обновлено в 00:39
Политика
Курц надеется снова стать канцлером Австрии
Должность федерального канцлера Австрии надеется вновь занять Себастьян Курц после того, как пройдут парламентские выборы.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова
Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено вчера в 09:47
Авто
В июне на «Автоторе» начнется производство внедорожника BMW X7
Завод «Автотор» в июне планирует начать производство флагманского внедорожника BMW X7.
Обновлено в 03:50
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело
В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о мерах США по дестабилизации России
В Минобороны рассказали, как Соединенные Штаты Америки рассчитывают дестабилизировать Россию.
Обновлено в 01:54
Футбол
Де Росси может перейти в клуб Бекхэма
35-летний Де Росси является воспитанником «Ромы», провёл за клуб 616 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 63 забитых мячей и отдал 54 результативные передачи.
Обновлено в 01:44
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье
Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача
В Московской области задержана банда, входящая в сферу влияния вора в законе по прозвищу Циркач.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03