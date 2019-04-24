Политика

В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцамиРИА Новости вчера в 19:47

В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море. Источник в российском внешнеполитическом ведомстве отметил, что заявление американского дипломата было воспринято с недоумением и сожалением.
Читать в источнике
Сергей Рябков
Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире.
— Сергей Рябков, российский дипломатКомсомольская правда вчера в 17:44

Подробнее о событии

В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцами

РИА Новостивчера в 19:47

«Дипломатия авианосцев» США разочаровала Москву

РЕН ТВвчера в 17:34

Российский МИД выразил сожаление в связи с высказыванием посла США в Москве Джона Хантсмана

Эхо Москвывчера в 15:30

МИД напомнил о «мегатонной дипломатии» после слов посла США об авианосцах

РБКвчера в 12:51

МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления

ТАССвчера в 10:59

Рябков осудил Хантсмана за «мегафонную дипломатию»

Взгляд.рувчера в 11:10

В МИД РФ отреагировали на слова посла США об авианосцах в Средиземном море

ТК Звездавчера в 09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Кино

Как смерть три раза стучалась к Ипполиту из «Иронии судьбы»

Обновлено в 01:46
Политика

Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.
Обновлено в 03:17
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России

Как сообщает Чемпионат.ком, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин приглашены в сборную России для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 01:02
Общество

Экоактивисты блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи

Экологические активисты в рамках акций в защиту окружающей среды блокировали вход в здание Лондонской фондовой биржи, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 03:16
Экономика

Россияне стали продавать дачи из-за налогов

Как считают эксперты, данная статистика стала следствием дачной амнистии — по новым правилам дача будет облагаться налогом.
Обновлено 23 апреля в 03:54
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира

В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.
Обновлено в 02:25
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 17:03
Политика

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Религия

У православных христиан — Чистый четверг

Обновлено в 02:49
Общество

Дресс-код для родителей ввели в школах США

В нескольких школах США ввели запрет на появление на территории учебного заведения родителей в неподобающем внешнем виде, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве

Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика

Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом

Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Общество

Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян

Самый популярный среди мужчин эмодзи — огонь, следом идет зеленая галочка, а потом смеющийся до слез смайлик.
Обновлено в 00:00
Экономика

Хакеры стали активнее атаковать клиентов банков

Хакеры стали активнее атаковать клиентов банков Рост атак на корпоративных клиентов банков в 2018 году составил 89%, отмечается в аналитическом отчете Solar JSOC.
Обновлено вчера в 10:28
Гаджеты

LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее

Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.
Обновлено в 01:02
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено вчера в 16:57
Транспорт

В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда

В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Происшествия

На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир

На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 02:26
Транспорт

Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань

Обновлено вчера в 16:00
Политика

Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области

Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»

Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

Ким Чен Ын назвал Россию дружественным и великим соседом

Обновлено в 02:18
Спорт

Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире

Обновлено в 03:13
Авто

Volkswagen под брендом Jetta выпустит перелицованный SEAT Ateca

Совсем недавно был анонсирован новый бренд от Volkswagen, который получил имя Jetta и нацелится на самый доступный сегмент китайского рынка.
Обновлено вчера в 06:27
Здоровье

Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год

«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.
Обновлено в 02:25
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:21
Политика

Проблемы с экологией опаснее ядерного оружия, считает экс-глава СВР

Экологическая катастрофа является более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие.
Обновлено в 02:49
Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное