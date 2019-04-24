Политика
В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцамиРИА Новости вчера в 19:47
В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море. Источник в российском внешнеполитическом ведомстве отметил, что заявление американского дипломата было воспринято с недоумением и сожалением.
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Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире.
— Сергей Рябков, российский дипломатКомсомольская правда вчера в 17:44
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Российский МИД выразил сожаление в связи с высказыванием посла США в Москве Джона Хантсмана
Эхо Москвывчера в 15:30
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Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
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Самый популярный среди мужчин эмодзи — огонь, следом идет зеленая галочка, а потом смеющийся до слез смайлик.
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Экономика
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Обновлено вчера в 10:28
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Обновлено вчера в 16:57
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Политика
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Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
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Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
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Шоу-бизнес
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Энергетика
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Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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Проблемы с экологией опаснее ядерного оружия, считает экс-глава СВР
Экологическая катастрофа является более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие.
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Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53